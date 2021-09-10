周末好去處｜跟著鄧俊文/謝影雪去SPORTS EXPO玩VR

日前東京奧運香港代表團的謝影雪、鄧俊文和洪詠甄出席了旺角THE FOREST商場的SPORTS EXPO，除了分享了今次東京奧運的比賽感想外，亦於SPORTS EXPO大玩多個VR遊戲。
東奧香港羽毛球隊混雙代表謝影雪於分享會時指，這趟奧運旅程非常難忘，是她「打球15年來最大壓力的一次」。「鄧謝配」雖失落銅牌，但已創下港隊在奧運羽毛球史上的最佳成績，其拍檔鄧俊文認為「這次經歷令我們在心態調整和比賽經驗上都更趨成熟」，得著甚豐。
而首次參加奧運的香港賽艇新星洪詠甄則認為，參加東奧最大得著是「能更了解自己的長短處，對日後表現更有信心」。她矢志未來不斷求進，「划好每一槳，為下次奧運作最佳準備！」
三人分享完奧運經歷後，便前往SPORTSEXPO體育互動資料館，大玩四大虛擬運動遊戲區，包括「激鬥九宮格」及「速度梯競賽」及360° VR 體驗區。虛擬運動遊戲玩法簡單，更設有不同難度以適合各年齡層。
SPORTS EXPO位於旺角THE FOREST商場，由市區重建局策劃，並由香港遊樂場協會負責營運，旨在以創新和互動的方式展示本地體育運動的發展歷程，並表揚香港運動員歷年取得的驕人成就。場內設有四大虛擬體驗區，結合多媒體和虛擬實境等科技元素，讓公眾免費體驗各類運動項目，達致推廣本地體育運動的目標，有興趣可以在網上預約試玩。
地址：旺角奶路臣街 17 號 THE FOREST 2 樓 212 號舖
查詢：2157 2345
時間：每日 1200 - 2100
預約：https://k28.ura-vb.org.hk/
費用：全免
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