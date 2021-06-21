周末好去處｜香港都可以玩到LARP劇本殺！ 尖沙咀新開「第二人生體驗館」 全新實境懸疑遊戲

近期流行起LARP劇本殺熱潮！無論是香港的ViuTV、TVB，還是韓國及大陸的電視台，都相繼推出以LARP為主題的推理懸疑節目。最近尖沙咀就新開全港首個實境LARP遊戲館，除了1:1真實打造出劇本中的場景、道具，更配合定制的服裝、音樂及燈光等。推理迷必去！
LARP全名為Live-action Role Playing，將實境角色扮演、懸疑推理和密室逃脫等元素結合，成為現時炙手可熱的實境劇本殺。每位玩家都會拿到一本專屬劇本，兇手亦藏匿於其中。
位於尖沙咀的「第二人生體驗館」，除了精心編寫的劇本，更設有根據故事量身定製的真實場景，配以音樂、燈光等特效，讓參與者經歷視覺、聽覺、觸覺等多種衝擊。場中各類道具、擺設的挑選與擺放亦是佈滿玄機，引導參加者找出真兇。
它們更會定期更換主題，而今期的劇本為《劏房殺人夜》（$220起/位，遊戲時間90分鐘），及《養鬼》（$350/位，遊戲時間120-150分鐘）。難度有高有低，完美迎合新手、高手！遊戲參與人數為6至8人，不過兩個劇本都含有驚嚇及恐怖情節，參加前請先衡量自己膽量，膽小勿進！
地址：香港尖沙咀廣東道80號Cantonyama 3樓
官方網站：https://2ndlife.hk/
電子消費券｜$5000購物攻略 10間電器商支援付款平台一覽 八達通唔係間間用到！
PINK DESSERTS 粉紅市集
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多