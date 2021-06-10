周末好去處｜6個本地野餐郊遊好去處 夏日避暑之選！

海外的疫情未見好轉，因此這個夏天亦難以到海外旅行避暑。如果不想放假也宅在家中，不妨喎朋友或伴侶一起進行本地小旅行吧！以下就有6個野餐郊遊好去處，從陽光與海灘，到海邊與花海，每一個地方都能體驗香港的不同面貌，趁着週末好好去享受一下吧！
【錦田信芯園】向日葵花海
香港人旅行的時候總喜歡到旅行地欣賞花海，例如北海道、濟州島等，但其實香港亦有漂亮的向日葵花海，花期在夏天盛放，屬夏天專有的拍照打卡活動！位於錦田的信芯園擁有一大片向日葵花海，特別適合帶同小朋友或寵物拍照打卡。而且入場費便宜，只需要HKD$50，更可購買真花道具，增加拍照時的美感。
花田開放時間為5月至8月，而最佳的觀賞花期正正是現在（6月中旬），因此快點約朋友一起去，絕對不容錯過向日葵盛開的狀況！不過建議出發前先查看天氣報告，確保藍天白雲的情況下才去，而且建議帶備蚊怕水和各種驅蚊產品，以免被蚊蟲咬傷。
【大嶼山長沙】浪高長岸露營車
秋天的時候不少人都喜歡去露營，但最近天氣炎熱，露營的話身體難免有點不勝負荷。如果享受露營的感覺，不妨選擇在露營車過夜吧！大嶼山長沙沙灘附近設有露營車體驗，既省卻帶裝備的煩惱，露營車內亦備有冷氣系統，不用擔心炎熱的天氣。而且長沙沙灘便在露營場地旁邊，可以進行各種水上活動，例如獨木舟、淺水衝浪板、級滑浪風帆、軟身滑浪板等，這些陽光與海灘的活動，特別適合夏天進行！
【香港仔避風塘】古香英式船屋
夏天除了適合到沙灘遊玩外，感受一下海風亦是不錯的選擇。香港仔避風塘便有充滿香港特色的船屋體驗，船屋內備有3間睡房，亦有廚房、浴室、客廳等區域，可以體驗原汁原味的水上人生活，而且還有露台和甲板，隨時隨地可以吹着海風享受悠閒的時光。船內亦有各種娛樂活動，包括桌上遊戲、麻雀等，適合一眾朋友一起渡過。如果想坐着船屋進行南島巡遊，更可以直接加錢體驗，享受獨一無二的船屋旅程。最近無法出國旅行，因此不妨在香港來一場「小旅行」吧！
【西貢】獨木舟之旅
說到夏天當然要進行水上活動！雖然沒有辦法去夏威夷、馬爾代夫等擁有碧海藍天的旅行地，但在西貢進行獨木舟之旅亦是不錯的選擇，在繁忙的工作之中遠離繁囂，親近香港的自然景色。若參加西貢紅樹林的獨木舟體驗，教練會親身指導及示範，進行基本的獨木舟學習後，便能出發划舟深入西貢，探索鹽田梓和客家村莊等，同時在香港世界地質公園，可以經過各類生態景觀，感受大自然的美好，特別適合情侶一起進行。
【西貢深涌】隱秘樹林野餐
野餐並非秋天的專利，其實選擇一些比較特別地方，在夏天也可以享受野餐的樂趣！西貢深涌有一個風景怡人、人煙稀少的野餐地，擁有大面積的草坪及小河，完全不像在香港野餐。西貢深涌四周被樹林包圍，適合帶着寵物一起去野餐。
不過由於草坪面積大，因此沒有太多樹蔭可以遮擋，建議戴上簡單的帳篷進行野餐。而且該處交通亦不算方便，在榕樹澳沿海需步行45分鐘，因此更建議乘座的士。如果想有更特別的體驗，可以通過水路，在大學站馬料水碼頭乘搭開往塔門的船，於深涌碼頭下船後步行20分鐘即可到達。平日野餐的時候最怕人多，既擔心疫情，又不適合打卡拍照，而在深涌野餐便可以忘卻這些煩惱，專心與親朋好友享受美好的時光。
【屯門浩和街】小眾新興野餐地
住在「大西北」的朋友每次去野餐都像是大長征，而最近在屯門便有一個新興的野餐地，在屯門西鐵站下車後，乘坐的士約HKD$60便可到達。屯門浩和街擁有一個超長的沿海堤壩，可以既可享受海景和吹海風，更可以欣賞日落，特別適合情侶或夫婦來享受二人世界。
同時亦有大面積的草坪，無論野餐或是和寵物遊玩都十分適合。不過由於屬新興的野餐地，草坪的維護不算充足，野餐的話需要帶較厚的野餐墊，但總體來說，絕對適合三五知己一起渡過一個悠閒的午後！
圖片來源：Instagram@ tibby_chiu, chill.kayak.hk、pui.puiiii_、xchristie.c、boomiffymami、kay.liebb、corgi.dandan_。