和LINE FRIENDS暢遊世界 盛夏享美食盛典再贏限定精品

兩年前的夏天，飛往倫敦的飛機已經降落機場，遊玩一星期就再到荷蘭看風車…到底有沒有方法能在香港環遊世界呢？「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」就會在今個暑假，登陸新鴻基地產旗下8大商場，舉行「LINE FRIENDS環球美食盛典」。由7月10日起，LINE FRIENDS將會帶大家遊覽多個熱門旅遊景點。旅程期間，更可透過「AiR」手機遊戲程式，於商場景點掃瞄二維碼，便可搜羅各款會場限定食材及食譜，盡情玩餐「飽」！
想念歐洲的大家，來到東港城中庭一定能勾起不少回憶，一連六站的歐陸之旅正要開始！柏林熱狗站、英式炸魚薯條店、阿姆斯特丹風車村，通通都有可愛的LINE FRIENDS等大家來打卡。去旅行又怎可以忘記手信，「LINE FRIENDS Pop-Up Store」期間限定店還提供一系列的手信，讓歐陸之旅完美結束。
而對古文明有興趣的各位，便可以到訪life@KCC，有SALLY作導遊，和大家體驗土耳其及埃及的異國情調。巨型的「獅身SALLY莎莉面像」、SALLY造型熱氣球，儼如置身神秘國度。想全方位體驗異國風情，打卡是不足夠的，出發前下載「AiR」手機遊戲程式，便可以參與期間限定的「LINE FRIENDS環球美食盛典」主題手遊，在商場景點掃瞄二維碼參加遊戲，搜集多款精美電子紀念卡，更有機會獲得主題限量版精品！
浪漫和風夏祭 再遊歐亞極地
太長時間沒回鄉下，實在太想念京都的風景、大阪的美食。世界巡迴之旅來到Mikiki，由穿著吸晴和服的LINE FRIENDS帶領大家重回日本。在日式花見丸子和亭下，有活潑的CHOCO穿著粉色浴衣招待各位；旁邊已是3.5米高的巨型章魚燒屋台，有PANGYO和大廚LEONARD坐鎮，歡迎一眾食家用「AiR」手機遊戲程式收集限定食材，一同炮製大阪章魚燒。
意猶未盡的，仍然可以繼續環遊世界之旅。卓爾廣場變身澳門人氣旅遊景點，大三巴前就有熊大親自擔任貢多拉船夫，帶領大家遊覽運河。在錦薈坊就有熱情的SALLY和大跳莫斯科民族舞的CONY，歡迎大家加入莫斯科民族風情之旅！另一邊廂，在寶怡商場的藍色星空下，BROWN、CONY和SALLY亦圍著營火烤魚，等待著大家到來，一同開展極地旅程。