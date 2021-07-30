城市系列再臨！adidas推出香港限定ULTRABOOST 21 CITY PACK
ULTRABOOST 21 CITY PACK跑鞋零售價為$1,499。
過去adidas都會推出不同地區的CITY PACK系列，今次便以香港道路為靈感，推出全新Ultraboost21 City Pack跑鞋，帶來親切又熟悉的配色。
ULTRABOOST 21 CITY PACK跑鞋以深灰色為主調，配搭白色與黃色細節。後跟TPU透明鞋架展示香港馬路上常見的黃色方格與斑馬線；黃色鞋帶扣環印上「HKG 852」字樣，猶如黃色後車牌；鞋側白色三間以油漆刷痕風格呈現，模擬道路上髹有白色線的效果；左右腳鞋頭分別以白色印上「望左LOOK LEFT」、「望右 LOOK RIGHT」字樣及箭嘴圖案，於多個細節展現巧思，完美融入香港道路特色。跑鞋經典 BOOST 中底科技以及 Primeknit 的完整包覆性，陪你跑遍香港各條街道！
adidas Ultraboost21 City Pack跑鞋由8月4日起於adidas香港官方網上商店（https://www.adidas.com.hk/ ）發售。
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