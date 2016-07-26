大叔的愛｜必去取景點9大打卡位 牧田拍拖之地/中環摩天輪告白

近來的熱話一定非港版《大叔的愛》莫屬！不只是鏡粉，不少男觀眾都大讚好睇，每晚都準時在家追劇。劇集於全港多個地方取景，其中不乏著名打卡點。以下為大家整理9個取景地打卡點，一眾鏡粉或情侶們必去！
【中環摩天輪】
要數到劇中經典場口，一定少不了KK向田田告白的場景。KK特意選擇在浪漫的中環摩天輪下，大叫「田田I LOVE YOU」。有心上人的你不妨跟KK學習，買一大束玫瑰，向心上人表達愛意。
【The ONE空中花園】
《大叔的愛》有不少經典金句，除了「田田I LOVE YOU」之外，田田的「我剩係鍾意大波妹」亦令人印象深刻。原來上演牧田K三角大戰的天台，並非隱世地點。而是位於尖沙咀THE ONE的THE AIR空中花園，大家可以免費入場。花園更可以飽覽維港景色，情侶必去！
【摩地道公園行人天橋】
對於香港人來說，行人天橋是平常不過的東西。但不少旅客來港的時候，都必要會去打卡留念。除了最出名的九龍灣「志明橋」、怡和街「圓形天橋」，位於尖沙咀摩地道公園的行人天橋，同樣都是不錯的打卡點。不但有「牧田天橋額頭之吻」加持，配合旁邊的燈飾及海景，打卡一流！
【赤柱美利樓】
阿牧和田田確立關係之後，而首次約會地點就是赤柱。赤柱向來都是著名景點之一，其中充滿異國風情的美利樓更是打卡必去。建築融合中西風，設計以維多利亞時期為主。除了影相打卡更可以到餐廳，望著美景享受佳餚。
【大澳】
受到疫情影響，離島成為港人周末休閒好去處。除了赤柱之外，牧田亦去過大澳約會。影相打卡之餘，去大澳更可以吃牧田同款的大魚蛋！
【Time Park Lounge】
在劇中老是常出現的除了各式各樣的金句及表情包之外，酒吧的出鏡率亦極高！無論是失戀、生日party、訴苦都一定會去的餐廳。事實上它是位於尖沙咀的一間西餐廳，主打自家製fushion菜，下次去尖沙咀不妨一試！
地址：尖沙咀棉登徑13-15號棉登大廈地庫
【Chill and Grill】
傳說中KK和二奶「Tina」幽會的「麗寶扒房」，原來是位於西環的Chill and Grill。餐廳佔地7000呎，配上水晶吊燈及花花牆紙，更有同KK一樣少女感爆燈的木製韆鞦，絕對是女生打卡必去！
地址：西環加多近街57號地舖
【Gochi】
在第5集正式出櫃的KK，就是在這間「Gochi」向Francesca坦白自己。餐廳位於樂富，樓高兩層，主打日式意大利菜，食物以手工意粉及薄餅為主。店內裝潢以橙紅白為主調，上層的梳化卡位格調十足！
地址：樂富聯合道198號樂富廣場UG&1樓L104A&B, L211-214號舖
【42nd Davis】
除了以上較經典及常見的餐廳場景之外，牧田初次見面的酒吧亦非常有標誌性。「42nd Davis」同樣位於西環，除了飲酒chill一chill之外，它們的午市套餐性價比高，$98包括餐湯、餐包及主菜，非常抵食！
地址：西環堅尼地城爹核士街3-4號地舖