大埔打卡景點 輕鬆半天遊 「幸匯太和」留住幸福瞬間

現代人生活節奏急速，日忙夜忙往往讓人忽略了生活的美好，其實只要稍為放慢步伐，留意周遭的環境，可能隨時會有新發現。坐落鐵路站旁的太和廣場，便首度與本地新晉插畫師Carmen Ng合作，創作出一系列水彩畫作，將大埔區市民的生活於商場每個角落一一呈現，Instagram人氣作家伊芙Evelyn Kok則會在插畫之間以文字記下區內街坊日常生活的溫馨時刻。更請來社交平台的人氣攝影師Wilson Lee，教大家以手機到大埔的景點勝地打卡。
曾參與超過30個展覽的Carmen Ng是次與太和廣場合作，以「幸匯．太和」為主題創作出一系列水彩畫作於商場內展示，當中包括長達26米，包含大埔區內多個著名景點的「幸福藝廊」，還有9幅滿載幸福感的打卡牆，讓街坊可以打卡留念。她更特別設計了「幸福點．圖貼」及「Carmen Ng幸福點聚水樽」兩款限定精品，為市民送上幸福，於7月12日或以前在商場內消費滿指定金額，並登記成為領展會員，便可換領一份幸福禮品。
幸福打卡牆 發掘日常小確幸
Carmen雖然不是大埔居民，但因大埔交通方便，亦出名「多嘢玩多嘢食」，所以假日到郊外踩單車時往往會首選大埔。是次她花了近兩個月，創新地以插畫形式表達出一系列日常小確幸情境並融入太和廣場不同角落，繪畫出多個區內著名景點及地標，希望大家以太和廣場作補給及起點，前往林村河，再走到鐵路博物館及前大埔舊警署「綠滙學苑」等打卡熱點。她希望大家在疫情下，每天可發掘一些幸福之處，經歷小確幸為日常添上色彩，讓生活更幸福。她並指是次與領展太和廣場合作得非常愉快，讓她有很大創作空間，冀望下一次能再有機會作更大型合作。
半天之旅 拍攝獨特打卡照
曾於2015年Sony國際攝影獎公開組勝出，現活躍於多個社交平台的人氣攝影師Wilson Lee，除了會傳授如何在太和廣場內的特色地點，如「幻彩步道」、「天幕隧道」等創作男友視覺打卡照外。他更推介了太和廣場附近的3個著名打卡熱點，包括林村河、鐵路博物館及由舊大埔警署活化而成的綠滙學院，讓市民來一個輕鬆半天遊，拍攝更多別具風格的打卡相。拍完照後，可再到太和廣場的特色食肆「醫肚」，品嚐「療癒系」下午茶，讓身心更滿足。