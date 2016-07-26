將軍澳中心大派免費能量飲品 直播奧運賽事 撐港隊健兒
將軍澳中心昨直播場地單車女子凱林賽，與街坊一同為香港運動員打氣。
行山群組的組員相約一齊為李慧詩打氣，於大屏幕上觀看賽事，在熱鬧氣氛下與眾多街坊一起支持李慧詩。
東京奧運賽事緊張刺激，香港代表隊今屆已取得1金、2銀 2銅的破紀錄佳績，其他未能贏得獎牌的運動員，亦憑著努力為大家送上一場又一場精彩賽事。昨天更是場地單車女子凱林賽，「牛下女車神」李慧詩早前於凱林賽復活賽以首名順利晉級，大家都期望她可再下一城，爭取奪得獎牌。為了支持香港運動員，新地將軍澳中心除了直播單車賽事外，更免費派發能量飲品，與街坊一起為李慧詩加油打氣。
李慧詩要成功挑戰獎牌，必須於昨日出戰並勝出多場賽事，不少街坊昨日一早便到將軍澳中心商場中庭，等待半準決賽開始，大家手持汽球望著大屏幕，當見到李慧詩的畫面時已齊呼「加油」，賽事期間大家更全程目不轉睛，投入為李慧詩打氣。當看到她避過意外，以小組首名出線殺入準決賽時，大家都不禁發出歡呼，可惜最終未能成功晉級決賽，以總成績第8完成賽事。
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