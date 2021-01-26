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屯門卓爾廣場推「尊尚購物大激賞」 購物送商場贈券 回贈高達11%
8 小時前
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屯門卓爾廣場
屯門卓爾廣場推「尊尚購物大激賞」 購物送商場贈券 回贈高達11%
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屯門卓爾廣場推「尊尚購物大激賞」，送高達2,200元商場贈券。

屯門區的居民有福了！因新地旗下屯門卓爾廣場現正推出「尊尚購物大激賞」，由即日起至7月15日，The Point by SHKP會員於卓爾廣場購物，可享高達2,200元商場贈券，回贈率高達11%，更可同時賺取The Point積分，儲分換心水禮品。
 

齊集人氣護理及美容品牌滿足需求
隨著炎夏來臨，想時刻打造健康美肌，就要選購夏季適用的化妝及護膚品；又或是選購適合夏季的保健養生產品，以提升全家人的抵抗力，減低因受病毒感染而染病的機會，卓爾廣場都可以滿足你的需要。卓爾廣場網羅多個人氣個人護理及美容品牌包括莎莎、樓上、北京同仁堂、正官庄、萬寧、屈臣氏等。


每週合共30名得獎者
The Point by SHKP會員於7月15日或以前，憑即日電子貨幣於卓爾廣場指定商戶消費滿指定金額，即有機會獲贈高達2,200元卓爾廣場商場贈券。每星期共有30個得獎名額，其中15位消費滿10,000元者，可獲贈1,000元卓爾廣場商場贈券；另外15位消費滿20,000元者，則可獲贈高達2,200元卓爾廣場商場贈券。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/屯門卓爾廣場推「尊尚購物大激賞」-購物送商場贈券-回贈高達11-272001
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