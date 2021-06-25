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屯馬綫｜6月27日全綫通車 3大限定優惠獎賞 優惠獎賞/精美禮物換領/免費來回車票
2021-06-25
屯馬綫｜6月27日全綫通車 3大限定優惠獎賞 優惠獎賞/精美禮物換領/免費來回車票
為慶祝屯馬線將於本周日(6月27日)全綫通車，不少商場及公司推出了限定優惠，包括優惠獎賞、換領精美禮物，及贈送免費來回車票，大家記得把握時間，享盡相關優惠！
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荷里活廣場「屯馬綫百萬狂賞」 送出共600萬獎賞
荷里活廣場將由屯馬綫正式通車當日起推出「屯馬綫百萬狂賞」，寄出超過20萬份小冊子連同「屯馬綫住戶 Jetso優惠卡」給九龍城、土瓜灣、何文田、紅磡、黃埔、啟德、大圍，及顯徑區內居民，提供連串購物及美食獎賞，包括免費獲贈50元購物或美食優惠券一張，同時登記成為荷里活廣場VIC會員，更可即享額外20 VIC迎新積分，連同迎新優惠之10 VIC積分，可即場以30 VIC積分換領「位元堂即食燉湯」(價值48元)一份，共送出總值超過600萬元驚喜獎賞，多達30家商戶亦會提供全年消費獨家優惠！
紅磡黃埔天地送你精美野餐墊
紅磡黃埔天地將於通車當日特設推廣活動，憑宋皇臺站及土瓜灣站出口推廣人員提供的宣傳板自拍，以及黃埔天地任何面額之即日機印電子消費收據，即可於時尚坊地下禮賓處免費換取野餐墊一張。
YAS 微保險免費送出屯馬綫來回車票
於屯馬綫開通當日及下月 4 日早上 10 時至晚上 7 時，YAS 微保險將會在屯門港鐵站 B 出口、屯門市廣場匯豐銀行附近及馬鞍山港鐵站 A1 出口，共 3 個地點派發免費來回車票。只要向 YAS 推廣大使出示已安裝及註冊成功的「YAS MicroInsurance」App，YAS 微保險就會送你免費屯馬線單程車票(沿線任何站適用)，使用 YAS 微保險 將邀請碼透過社交通訊軟件發送給 3 位好友，更可額外獲贈回程屯馬線單程車票。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/屯馬綫｜6月27日全綫通車-3大限定優惠獎賞-優惠獎賞精美禮物換領免費來回車票-273283