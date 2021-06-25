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屯馬綫｜置富Malls推出「通車站站賞」 5個沿線商場送120萬購物券
2021-06-25
屯馬綫｜置富Malls推出「通車站站賞」 5個沿線商場送120萬購物券
屯馬綫將於6月27日全線通車，置富Malls旗下沿屯馬綫5大商場，推出「置富Malls通車站站賞」，送出總值120萬商戶購物券，涵蓋時尚服飾、親子玩樂、餐飲美食等。
置富Malls旗下沿屯馬綫5大商場包括屯門站華都大道、天水圍站+WOO嘉湖、紅磡站置富都會、第一城站置富第一城、馬鞍山站馬鞍山廣場。由7月2日起將送出120萬商戶購物券，購物券組合涵蓋不同商戶，例如國冒險樂園、椰林閣、湯加、新泰東南亞餐廳、居食屋「和民」、雞仔嘜等。
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另外，Fortune+會員只要於+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城、馬鞍山廣場，於同一商場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿HK$500，憑即日或前一日的消費單據即可換領總值HK$1,000商戶購物券組合一套。華都大道僅限於活動期內逢星期六、日換領，Fortune+會員於華都大道換領時可憑7日內的消費單據，同樣獲贈等值HK$1,000商戶購物券組合一套，包括該商場HK$500商戶購券組合，以及其餘4個商場HK$350或HK$50商戶購物券組合。名額有限，換完即止！
置富Malls通車站站賞
活動日期：2021年7月2日至8月1日
活動時間：中午12時至晚上8時
換領地點：+WOO嘉湖一期1樓顧客服務中心
馬鞍山廣場L2顧客服務中心
置富第一城地下顧客服務中心
置富都會L7顧客服務中心
華都大道禮品換領站(僅限星期六、日換領)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/屯馬線｜置富malls推出「通車站站賞」-5個沿線商場送120萬購物券-273474