巨型為食妹現身銅鑼灣SOGO 仲有得意Plastic Thing精品！

外遊對不少人來說仍是件遙遠的事，SOGO最近與人氣插畫家Plastic Thing合作，將日本夏祭帶來香港，推出SOGO x Plastic Thing夏之祭，以Plastic Thing筆下的為食妹Fatty及日本夏祭主題布置粉飾銅鑼灣店，帶來開心放假的歡樂氣氛！今次合作更有一系列限量發售/換購精品、美食、打卡位，讓一眾粉絲可以帶為食妹精品回家，伴大家渡過炎炎夏日！
是次夏之祭主角是可愛生鬼的為食妹Fatty，她因為太掛念日本，有天下班時經過銅鑼灣SOGO時，意外走入SOGO夏之祭，內裡竟然有一批和她長得一模一樣但身穿夏祭打扮的為食妹，但還未搞清楚狀況的為食妹一心只想換上泳衣，更把招牌肚腩當成水泡，瘋狂吃喝玩樂一番。
SOGO x Plastic Thing推出5款別致聯乘精品供SOGO Rewards會員換購，會員只需即日累積購物每滿$1,200，憑最多2張發票即可於指定地點換購聯乘精品1件，每人每日最多可換購5件。當中4款精品，包括為食妹變色杯、為食妹啫喱/冰塊模具、為食妹杯蓋及為食妹手挽袋，會員亦可以即場購買。
換購詳情：
日期：2021年7月21日至8月17日
時間：
上午10時至晚上10時(銅鑼灣店)
上午11時至晚上8時(尖沙咀店)
地點：
崇光銅鑼灣店SOGO CLUB 11/F
崇光尖沙咀店LG/F SOGO Rewards會員專櫃
美食對為食妹而言是人生最大樂趣，所以有她踪影的地方，一定少不了美食。SOGO x Plastic Thing夏之祭就為多款美食添上歡樂元素，配上可愛造型為食妹，為美食增添趣味，在她的陪伴下定能食得開懷！一系列SOGO x Plastic Thing夏之祭聯乘食品由7月21日起於崇光銅鑼灣店B2/F 崇光超市找到。
是次Plastic Thing 更特別為SOGO設計8款WhatsApp/Signal動態Stickers，可愛幽默，粉絲記得下載與分享！
WhatsApp/Signal下載：https://whatsticker.online/p/476028kj5qEsl/HK
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