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巨型為食妹現身銅鑼灣SOGO 仲有得意Plastic Thing精品！
49 分前
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PlasticThingSOGO為食妹Fatty
巨型為食妹現身銅鑼灣SOGO 仲有得意Plastic Thing精品！
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外遊對不少人來說仍是件遙遠的事，SOGO最近與人氣插畫家Plastic Thing合作，將日本夏祭帶來香港，推出SOGO x Plastic Thing夏之祭，以Plastic Thing筆下的為食妹Fatty及日本夏祭主題布置粉飾銅鑼灣店，帶來開心放假的歡樂氣氛！今次合作更有一系列限量發售/換購精品、美食、打卡位，讓一眾粉絲可以帶為食妹精品回家，伴大家渡過炎炎夏日！

是次夏之祭主角是可愛生鬼的為食妹Fatty，她因為太掛念日本，有天下班時經過銅鑼灣SOGO時，意外走入SOGO夏之祭，內裡竟然有一批和她長得一模一樣但身穿夏祭打扮的為食妹，但還未搞清楚狀況的為食妹一心只想換上泳衣，更把招牌肚腩當成水泡，瘋狂吃喝玩樂一番。

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SOGO x Plastic Thing聯乘精品獨家發售/換購

SOGO x Plastic Thing推出5款別致聯乘精品供SOGO Rewards會員換購，會員只需即日累積購物每滿$1,200，憑最多2張發票即可於指定地點換購聯乘精品1件，每人每日最多可換購5件。當中4款精品，包括為食妹變色杯、為食妹啫喱/冰塊模具、為食妹杯蓋及為食妹手挽袋，會員亦可以即場購買。

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SOGO x Plastic Thing 為食妹夏日水泡造型公仔(崇光銅鑼灣店限定及只限換購) SOGO Rewards會員換購價$200 9cm公仔，肚腩加水泡的經典為食妹造型，附上多款可愛配件包括泳鏡及毛巾，還有雪糕，為食妹肚內可塞滿雪糕，抵死可愛，粉絲必搶項目，絶對具收藏價值。
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SOGO x Plastic Thing 為食妹變色杯 SOGO Rewards會員換購價$90 (單售$200) 為食妹圖案有耳杯，上面印滿為食妹做運動造型，一加進熱水，杯上圖案即由運動轉為狂食，道破Keep Fit人士心聲，幽默中有共鳴。(不連杯蓋)
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SOGO x Plastic Thing 為食妹啫喱/冰塊模具 SOGO Rewards會員換購價$50 (單售$150) 軟膠製冰格備有9款不同造型，可將為食妹製成大頭、臥躺、坐、企等不同形態的冰塊，別致可愛，令您在夏天享受凍飲時增添無限樂趣。軟模同時可用來製啫喱或蛋糕。
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SOGO x Plastic Thing 為食妹杯蓋 SOGO Rewards會員換購價$70 (單售$160) 鮮黃色耐用膠杯蓋，上有為食妹臥姿，臉上帶經典古惑笑，活潑生鬼，令人愛不釋手。
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SOGO x Plastic Thing為食妹手挽袋 (崇光銅鑼灣店限定) SOGO Rewards會員換購價$60 (單售$160) 兩邊分別印上獨特為食妹造型，一面是大版為食妹浸在池中消暑，另一面是為食妹肚腩肉變作水泡的演變過程，十分抵死粉絲不容錯過。

換購詳情：

日期：2021年7月21日至8月17日

時間：

上午10時至晚上10時(銅鑼灣店)

上午11時至晚上8時(尖沙咀店)

地點：

崇光銅鑼灣店SOGO CLUB 11/F

崇光尖沙咀店LG/F SOGO Rewards會員專櫃

SOGO x Plastic Thing聯乘食品

美食對為食妹而言是人生最大樂趣，所以有她踪影的地方，一定少不了美食。SOGO x Plastic Thing夏之祭就為多款美食添上歡樂元素，配上可愛造型為食妹，為美食增添趣味，在她的陪伴下定能食得開懷！一系列SOGO x Plastic Thing夏之祭聯乘食品由7月21日起於崇光銅鑼灣店B2/F 崇光超市找到。

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Luna Cake「八王子」雙層芝士蛋糕 $366 嚐盡8款Luna 雙層芝味，聚會派對必備。絕不添加任何增味劑、人造糖及防腐劑，將北海道雙層芝士蛋糕的魅力呈現眼前。
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Café Life 草莓忌廉蛋糕 $70/件 長崎朱古力蛋糕 $48/件 覆盆子忌廉芝士蛋糕 $38/件 各款蛋糕以日本香滑忌廉製造，無論是傳統日本風味草莓、濃厚朱古力夾層或忌廉芝士皆滋味十足。
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Takumi Kobo Hideyoshi八爪魚球 $30/6個、$35/8個 傳統滋味日本八爪魚球，有6個裝和8個裝可供選擇。
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Donq冰凍蜜瓜包(牛奶雲呢拿/蜜瓜/檸檬乳酪) $23/個 3款口味冰凍蜜瓜包，加入不同口味的冰凍忌廉，分別有牛奶雲呢拿/蜜瓜/檸檬乳酪忌廉。輕盈忌廉在口中慢慢融化的，風味濃厚，可説是絶佳風味。

SOGO x Plastic Thing 8款夏祭熱辣辣WhatsApp/Signal動態Stickers

是次Plastic Thing 更特別為SOGO設計8款WhatsApp/Signal動態Stickers，可愛幽默，粉絲記得下載與分享！

WhatsApp/Signal下載：https://whatsticker.online/p/476028kj5qEsl/HK

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/巨型為食妹現身銅鑼灣sogo-仲有得意plastic-thing精品！-276479
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