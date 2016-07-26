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從香港閱讀世界 英語及國際名作家分享獨有體會
24 分前
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2021 香港書展英語及國際講座系列Jeremy VineHeather Morris
從香港閱讀世界 英語及國際名作家分享獨有體會
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Jeremy Vine 及 Heather Morris 將會以視像形式出席書展講座。

 

今屆書展主題為「從香港閱讀世界——洗滌心靈鼓舞人生再啟航」，其中的「英語及國際講座系列」，邀請到海外及本地英語作家舉行分享會，包括來自英國的Jeremy Vine和澳洲的Heather Morris，實在不容錯過。

Jeremy Vine是BBC Radio 2深受歡迎的主持人，該午間時事節目已成為英國最大型的廣播新聞節目。他又曾擔任世界知名的新聞節目Newnight、Crimewatch及Panorama的主持人，對世界發生的事情有獨特的觀察。他的小說《The Diver and The Lover》靈感來自一幅Salvador Dali的畫，透過故事形式描繪出畫作的深層意義。

Heather Morris在墨爾本一家公立醫院工作期間學習編寫劇本，其中一部更被美國奧斯卡獲獎編劇選用。後來她遇到Lale Sokolov，一位願意與她分享二戰屠殺經歷的長者。Morris起初將他的經歷寫成劇本並在國際比賽中獲得佳績，之後她將劇本改編為著名小說 “The Tattooist of Auschwitz”。這本小說掀起了讀者的迴響，令Morris開始鑽研並書寫有關聆聽的藝術，透過聆聽別人的經歷學習重要的人生課堂。

 

查詢：www.hkbookfair.com  

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/從香港閱讀世界-英語及國際名作家分享獨有體會-273766
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