打卡好去處｜朗豪坊 x 台灣文青插畫家WHOSMiNG 簡單清新筆觸 打造氣質打卡位

朗豪坊最近為商場手機應用程式以及LP CLUB會員計劃換新形象，更由即日起至7月4日，在4樓開設Green Therapy日常療癒所，除有獎賞換領，更設多個療癒拍照區，特別找來台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG創作出4種喜好日常的插畫，包括 #美食日常、#樂活日常、#玩物日常 以及 #運動日常，消費指定金額或即時加入會員更加可以獲贈限定禮品。
朗豪坊特別聯乘本地有機治療師品牌SOVOS Aromatherapy及有機農場植物店LAI FARM(黎曾米有機農場)，分別推出專屬味道的卡片式便攜有機殺菌噴霧以及特別挑選的小物盆栽盲盒。LP CLUB 會員於商場即日消費滿$1,000即可免費換領其中一款。
卡片式便攜有機殺菌噴霧，共4款專屬味道，包括西柚、薰衣草、白蘭花及檸檬草，各有不同療效，消毒之餘亦可療癒嗅覺，放鬆神經。口袋包裝設計方便收納或外出攜帶。
#美食日常 — 西柚：舒緩壓力、醒腦提神、迅速回復精神及活力。
#樂活日常 — 薰衣草：具安眠舒鬱之效，提昇正面情緒。
#玩物日常 — 白蘭花：強化免疫力，有助保護呼吸免疫系統。
#運動日常 — 檸檬草：殺菌驅蟲，戶外活動時可免受蚊叮蟲咬之苦。
朗豪坊又與商戶本地茶飲店花果飄零合作，為這4種喜好挑選專屬的特調花茶，只要下載全新的朗豪坊APP並登記成為LP CLUB會員，即可自選一包專屬DIY特調花茶包，包括胎菊茉莉綠茶、薰衣草龍井茶、玫瑰烏龍茶以及香茅四季春，各有功效。
WHOSMiNG亦繪製出多款治癒系插畫製成印章，包括美食、樂活、玩物及運動的圖案和文案隨意配搭，LP CLUB會員可即場親手用印章DIY包裝，設計一個最能夠代表你的特調花茶包。花茶無論在家中或辦公室，也可為生活節奏急速的你進行即時療癒減壓。
LANGHAM PLACE x WHOSMiNG Green Therapy日常療癒所
日期：即日至7月4日
開放時間：下午1時至晚上8時
地點：朗豪坊4樓通天廣場