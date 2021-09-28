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打卡熱點｜萬聖節好去處 台灣人氣插畫「鬼門圖文」登陸旺角T.O.P
1 小時前
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打卡熱點｜萬聖節好去處 台灣人氣插畫「鬼門圖文」登陸旺角T.O.P
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打卡熱點｜萬聖節好去處 台灣人氣插畫「鬼門圖文」登陸旺角T.O.P

旺角T.O.P This is Our Place為迎接萬聖節，即日起至10月31日，帶來台灣超人氣插畫——鬼門圖文，首次登陸香港！鬼門圖文的畫作不時在FB及IG見到，作者以黑色幽默吐槽人生，有時又會以鬼故事題材逗樂大家，令人盡情投入萬聖節狂熱。

看淡世俗的阿嬤一直是鬼門圖文的重要一員，今次T.O.P特別為阿嬤在5樓空中花園打造LED舞台，大家可與阿嬤齊齊於台上躺平，打卡影相。同場更有兩隻3米高的巨型吹氣追星鬼隨意作不正經抖動。

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阿嬤LED舞台。
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現場有兩隻3米高的巨型吹氣追星鬼。
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活動期間，只要累積電子消費滿指定金額，即可換領獨家限定鬼門圖文別注版禮物。此外，凡讚好T.O.P的Facebook專頁及追蹤 Instagram (@topmongkok)，並於T.O.P打卡，即可獲贈獨家限定鬼門圖文特大貼紙！

T.O.P將於10月30日及31日在5樓空中花園舉行HEAlloween派對，由10月1日起憑單一電子消費每滿200元可換萬聖派對代幣乙個，憑指定代幣可參與HEAlloween派對工作坊及「鬼馬」活動，包括塔羅牌占卜等。

活動詳情請瀏覽：https://www.facebook.com/topmongkok

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樓梯都有打卡位。
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單日累積電子消費滿400元或以上（憑不同商戶發出之電子貨幣機印發票正本最多三張），即可換領阿嬤手搖飲品套及10元一芳優惠券乙份（限量400份）
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單日累積電子消費滿700元或以上（憑不同商戶發出之電子貨幣機印發票正本最多三張），即可換領焫㷫阿嬤露營燈乙份（限量400份）
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於T.O.P This is Our Place社交平台Facebook 專頁給予讚好及追蹤Instagram 賬戶並即場打卡，即可換領阿嬤限定貼紙乙份。
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獨家鬼門圖文WhatsApp貼圖現已隆重推出。

WhatsApp貼圖下載連結: https://whatsticker.online/p/509779DywUznE/HK/zh

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/打卡熱點｜萬聖節好去處-台灣人氣插畫「鬼門圖文」登陸旺角t-o-p-286598
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