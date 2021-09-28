旺角T.O.P This is Our Place為迎接萬聖節，即日起至10月31日，帶來台灣超人氣插畫——鬼門圖文，首次登陸香港！鬼門圖文的畫作不時在FB及IG見到，作者以黑色幽默吐槽人生，有時又會以鬼故事題材逗樂大家，令人盡情投入萬聖節狂熱。
看淡世俗的阿嬤一直是鬼門圖文的重要一員，今次T.O.P特別為阿嬤在5樓空中花園打造LED舞台，大家可與阿嬤齊齊於台上躺平，打卡影相。同場更有兩隻3米高的巨型吹氣追星鬼隨意作不正經抖動。
活動期間，只要累積電子消費滿指定金額，即可換領獨家限定鬼門圖文別注版禮物。此外，凡讚好T.O.P的Facebook專頁及追蹤 Instagram (@topmongkok)，並於T.O.P打卡，即可獲贈獨家限定鬼門圖文特大貼紙！
T.O.P將於10月30日及31日在5樓空中花園舉行HEAlloween派對，由10月1日起憑單一電子消費每滿200元可換萬聖派對代幣乙個，憑指定代幣可參與HEAlloween派對工作坊及「鬼馬」活動，包括塔羅牌占卜等。
活動詳情請瀏覽：https://www.facebook.com/topmongkok
WhatsApp貼圖下載連結: https://whatsticker.online/p/509779DywUznE/HK/zh
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