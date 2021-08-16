拍拖好去處｜SKYN請睇《試當真》Show 兼請玩《情侶按摩工作坊》
9月連環發炮，SKYN送你驚喜禮物，請睇《試當真一週年現場版》（暫名） ，如果之前撲唔到飛，今次唔好錯過啦！9月有獎活動還可以參加不同回合，分分鐘贏走所有獎品！
長期穩佔日本Amazon JP 銷量No.1嘅人氣iR安全套SKYN，以非常舒服同傳熱感一流而聞名，得到用家和網民好評。9月將舉辦一連串吸引活動，有機會贏走之前網上熱話嘅《試當真一週年現場版》（暫名）門票。
另外，SKYN一向重視幫助戀人建立關係，10月9日將於Grand Hyatt舉辦情侶按摩工作坊，教夫婦同情侶一些實用的情侶按摩技巧，仲可以了解自己同伴侶敏感地帶！活動節目相當豐富，幫你安排拍拖活動無煩惱！
參加方法：
第一炮（第一回合）：2/9/2021 - 9/9/2021
凡於OK便利店、HKTVMALL-SKYN香港官方旗艦店，購買任何SKYN香港正貨產品，最高金額的頭5位參加者 ，即有機會獲贈《試當真一週年現場版》（暫名）門票2張。
第二炮（第二及三回合）：10/9/2021 - 6/10/2021
凡於OK便利店、屈臣氏、百佳超級市場、FUSION、 TASTE、惠康超級市場、Market Place by Jasons 、3hreesixty、HKTVMALL-SKYN香港官方旗艦店、SampsonStore 、JDailymall 、 Buybo，購買任何SKYN香港正貨產品，於每回合購買最高金額的頭5位參加者，可獲<<愛の觸感 >> 情侶按摩工作坊名額2個、Grand Hyatt茶園雙人下午茶禮劵及限量版Yoga Mat乙份（價值$ 4,399）。
立即參加：https://bit.ly/2WMfgb1
活動詳情：https://bit.ly/3zL45Oq
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/拍拖好去處｜skyn請睇《試當真》show-兼請玩《情侶按摩工作坊》-283282