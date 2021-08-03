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換到手軟 可口可樂精品keep住嚟
4 小時前
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可口可樂精品香港景物建築積木題題題概念店雙層豪華帳篷手提行李箱超萬用防水墊復古探險提燈
換到手軟 可口可樂精品keep住嚟
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街景模型合併起來更細緻。

說可口可樂是全世界最長青的飲品，相信沒有人反對，多年來推陳出新的精品更是一眾fans必藏之物，今個夏天就有充滿香港情懷的模型及露營用品！
文：Winki
 

承接「可口可樂」於6月推出，融合本地文化及日常俚語之「限量版打氣系列包裝」及「有樂同賞」抽獎活動，「飲樂起勁」來到第三階段推廣活動，推出以香港景物及建築為題的特色街景模型，讓一眾可樂迷親手享受「砌樂滿Fun」。一套4款「可口可樂」特色街景模型，包括茶餐廳、大排檔、雜貨店及住宅 +「可口可樂」貨車，以散件積木組成，只要跟住說明書動手砌即可，連成一組擺放，造型維妙維肖。由8月11日至10月31日期間，分階段於便利店、油站及網上購物平台(HKTVmall、HOME+等)陸續推出，只需購物滿指定金額，即可以不同方式換購，茶餐廳將率先於尖沙咀柯士甸道7-Eleven「可口可樂」概念店發售。
詳情：https://www.icoke.hk/hk/news/hkbricks

換領渠道：
1 香港太古可口可樂e-Shop (https://www.swirecocacolahk.com/)
2 7-Eleven全線便利店
3 Circle K全線便利店
4 Shell蜆殼、Caltex加德士Esso埃索油站便利店
5 Ztore.com、HOME+、HKTVmall及香港蘇寧網上商店

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「可口可樂」手提行李箱279分 + $85 (價值港幣$580)
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「可口可樂」雙層豪華帳篷279分 + $85 (價值港幣$580)／超萬用防水墊99分即可免費換領 (香港太古可口可樂e-shop獨家禮品，價值港幣$150)／復古探險提燈 99分即可免費換領(價值港幣$180)
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復古探險提燈

另外，「可口可樂」推出「飲樂儲分 週末樂遊」活動，享受飲可樂的冰涼暢爽同時，還可以儲分換購遊玩禮品。以紅和白為主的精品實用又吸睛，啱晒露營郊遊或staycation使用，包括雙層豪華帳篷、手提行李箱、超萬用防水墊及復古探險提燈。由即日起至9月19日，凡於指定零售商店購買任何可口可樂公司旗下產品，每消費港幣$1可賺取1分，儲夠指定分數即可換購4款限量禮品，推廣期內，購買200毫升迷你罐(6罐裝)及330毫升高罐(4罐裝)有汽飲品，每件產品可獲額外5分！
詳情：https://www.icoke.hk/hk/holidayhkcg/landing

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/換到手軟-可口可樂精品keep住嚟-279826
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