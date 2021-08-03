換到手軟 可口可樂精品keep住嚟

說可口可樂是全世界最長青的飲品，相信沒有人反對，多年來推陳出新的精品更是一眾fans必藏之物，今個夏天就有充滿香港情懷的模型及露營用品！
文：Winki
承接「可口可樂」於6月推出，融合本地文化及日常俚語之「限量版打氣系列包裝」及「有樂同賞」抽獎活動，「飲樂起勁」來到第三階段推廣活動，推出以香港景物及建築為題的特色街景模型，讓一眾可樂迷親手享受「砌樂滿Fun」。一套4款「可口可樂」特色街景模型，包括茶餐廳、大排檔、雜貨店及住宅 +「可口可樂」貨車，以散件積木組成，只要跟住說明書動手砌即可，連成一組擺放，造型維妙維肖。由8月11日至10月31日期間，分階段於便利店、油站及網上購物平台(HKTVmall、HOME+等)陸續推出，只需購物滿指定金額，即可以不同方式換購，茶餐廳將率先於尖沙咀柯士甸道7-Eleven「可口可樂」概念店發售。
詳情：https://www.icoke.hk/hk/news/hkbricks
換領渠道：
1 香港太古可口可樂e-Shop (https://www.swirecocacolahk.com/)
2 7-Eleven全線便利店
3 Circle K全線便利店
4 Shell蜆殼、Caltex加德士Esso埃索油站便利店
5 Ztore.com、HOME+、HKTVmall及香港蘇寧網上商店
另外，「可口可樂」推出「飲樂儲分 週末樂遊」活動，享受飲可樂的冰涼暢爽同時，還可以儲分換購遊玩禮品。以紅和白為主的精品實用又吸睛，啱晒露營郊遊或staycation使用，包括雙層豪華帳篷、手提行李箱、超萬用防水墊及復古探險提燈。由即日起至9月19日，凡於指定零售商店購買任何可口可樂公司旗下產品，每消費港幣$1可賺取1分，儲夠指定分數即可換購4款限量禮品，推廣期內，購買200毫升迷你罐(6罐裝)及330毫升高罐(4罐裝)有汽飲品，每件產品可獲額外5分！
詳情：https://www.icoke.hk/hk/holidayhkcg/landing
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