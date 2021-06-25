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新都會廣場GUDETAMA夏日梳乎「郵」 15 呎高梳乎蛋郵局+日本旅遊景點+戶外幻彩燈海
2021-06-25
新都會廣場GUDETAMA夏日梳乎「郵」 15 呎高梳乎蛋郵局+日本旅遊景點+戶外幻彩燈海
GUDETAMA (梳乎蛋) 將於 7 月 10 日至 8 月 31 日現身新都會廣場「GUDETAMA 夏日梳乎『郵』」主題活動，並會一蛋分飾多角，如地勤、導遊及郵差等，帶領大家由機場出發，踏上東瀛潮聖之旅！
GUDETAMA化身導遊親自帶團，與各位粉絲「遠赴日本」參觀多個大熱打卡點，而NISETAMA將會化身美女地勤於登機櫃台為大家辦理手續，大家於上機前可於主題登機閘口與GUDETAMA擺下型格甫士，於登機閘口合照一番！
GUDETAMA 郵差將於商場 L4 露天廣場的大型 GUDETAMA 主題郵局入口恭迎各位光臨參觀，粉絲可以特製印章印下搞笑圖案，或找尋特大鬼馬郵票，為精美明信片增添個人特色；大家更可即場於明信片上寫上滿滿祝福，為心中摯愛及朋友送上開心正能量！
京都梳乎茶屋別緻傳統的設計，古色古香的座地石燈配上柔和燈光，大家可悠閒安坐茶屋，與 GUDETAMA 細嚐地道茶飲，享受片刻的寫意寧靜。
另外，商場露天廣場特別打造 2 萬呎「仲夏黃金夢」戶外花海，以寓意熱情奔放的鳳尾花打造超美的打卡熱點，金黃色的花朵於陽光照射下絢爛奪目，彷如置身東京的油菜花花田般！而 L3星光長廊亦會佈置一條超過150呎「飛航主題幻彩燈海」，燈海懸掛於半空，讓大家可以打卡留念。
The Point by SHKP 會員憑指定積分及場內消費，即可換領梳乎蛋禮品乙份，包括速乾吸水毛巾、便攜束口購物袋及旅行收納袋 (一套三件) ，精美又實用！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/新都會廣場gudetama夏日梳乎「郵」-15-呎高梳乎蛋郵局日本旅遊景點戶外幻彩燈海-273488