暑假好去處｜赤柱廣場推喫茶、品酒研學班 仲有戶外音樂會大放送
暑假好去處｜赤柱廣場推喫茶、品酒研學班-仲有戶外音樂會大放送
由7月17日起至8月8日期間，赤柱廣場將於一連４個周日推出不同特色主題的「Summer Lovecation」工作坊，分別為喫茶、品酒、親子及寵物主題，包括「手製寵物玩具工作坊」、「童油 Art Jamming」、「親手．印手巾仔工作坊」，及「咖啡渣手工皂製作工作坊」等，既有意義，又富有趣味，適合情侶、閨蜜或親子一起參與！
手作活動「手製寵物玩具工作坊」將率先登場，各位主人可以為寵物 DIY 獨一無二的愛心作品。緊接而來的是親子工作坊，包括由繪本作家溫柏萱透過水彩繪畫帶來的「童油 Art Jamming」、與 The Chief Project 合作的「親手．印手巾仔工作坊」，及與環保社企綠行俠聯手舉辦的「咖啡渣手工皂製作工作坊」等，既有意義，又富趣味！
其餘兩個周日則是舉辦近年備受文青及潮人追捧的喫茶及品酒研學班，瑜茶舍的茶藝師將於「茶品鑑賞之旅」帶領大家品嚐綠茶、白茶、烏龍茶、紅茶，及黑茶五大人氣茶類，教授基本泡茶理念；而品酒研學班則可品嚐港人至愛的日本清酒及威士忌等不同種類的人氣酒品，是次亦邀來人氣文青品牌白蘭樹下，教授如何品味氈酒及其製作過程，親身盲試不同烈酒等互動環節。品嚐過後更有紀念品帶回家，延續舌尖上的味道，喜愛喫茶品酒的你萬勿錯過！
只要工作坊舉辦前 14 天內於赤柱廣場或美利樓，以電子貨幣累積淨消費額滿 500 元，到活動現場出示商戶所發出之機印發票正本，並於指定網站登記(7 月 12 日中午 12 時開始)，便可免費參加自選工作坊。
瑜茶舍的茶藝師會於「茶品鑑賞之旅」帶領大家品嚐綠茶、白茶、烏龍茶、紅茶和黑茶五大人氣茶類
品酒研學班——可品嚐港人至愛的日本清酒及威士忌等各式人氣酒品
品酒研學班——可品嚐港人至愛的日本清酒及威士忌等各式人氣酒品
城中熱爆歌手坐陣 戶外音樂會大放送
赤柱廣場更將於 8 月 14 至 15 日、及8 月 21 至 22 日一連兩個周末，與音樂串流平台 KKBOX 合辦「KKBOX 夏日無損音樂祭」，邀請陳柏宇、林奕匡，及黃妍等合共十多個單位，舉辦戶外音樂會，帶領大家享受高質狂熱音樂！
於8月14至15日與音樂串流平台KKBOX合辦的「KKBOX夏日無損音樂祭」
全新幻彩燈影裝置 營造日夜光影效果
商場在不同樓層增添全新幻彩燈影裝置，在一樓的裝置，由 80 多塊幻彩燈片組成，在日間可拍出由陽光照射出來的彩光效果，晚間則拍出黑夜中夢幻的燈光，讓你逗留在赤柱的一整日間，可以拍攝截然不同的日與夜型格打卡相。
商場特設幻彩燈片裝置，讓你日夜都能拍出不同風格的打卡相
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/暑假好去處｜赤柱廣場推喫茶、品酒研學班-仲有戶外音樂會大放送-274887