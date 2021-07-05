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暑假好去處｜kkplus x 朗豪坊 潮流玩具展覽
1 小時前
暑假好去處｜kkplus x 朗豪坊 潮流玩具展覽
潮流玩具平台kkplus，最近在朗豪坊開設「奇奇拔玩具城」，不單帶來多個打卡位，更有潮流玩具展覽。其中「奇奇拔玩具城」為kkplus的自家重點企劃，當然少不了各式各樣的潮流玩具，為配合主題更搜羅了過百款新舊潮流玩具、唱片、擺件，於這個過去和未來的玩具世界中一定能尋找到您專屬的流行回憶。
當中更有奇奇拔玩具城的中心，搜羅新奇有趣的玩具和藝術品，而Soap Studio Select Shop及TOYZEROPLUS Select Shop，更是香港首間專賣店，前者創造高科技玩具、收藏玩具、藝術玩具、設計師玩具和生活用品，其公司最注目的應該是由華納兄弟正式授權的Tom and Jerry系列搪膠玩具；而後者則是本地玩具公司，主力幫助設計及插畫師生產玩具，建立的+Artist平台，為來自不同國家和擁有不同風格的Artists，推出玩具及周邊產品，其最受歡迎的產品一定是 午餐肉罐頭豬LuLu。
kkplus x 朗豪坊 — 「kkplus in Vaporwave」潮流玩具展覽：
日期：即日至8月29日
時間：中午12時至晚上9時
地點：朗豪坊4樓通天廣場及12樓
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/暑假好去處｜kkplus-x-朗豪坊-潮流玩具展覽-275649