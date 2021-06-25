暑假好去處｜Minions迷你兵團登陸黃埔天地 6大遊戲攤位+限定夾公仔/扭蛋機+全新造型公仔
暑假好去處｜Minions迷你兵團登陸黃埔天地 6大遊戲攤位+限定夾公仔/扭蛋機+全新造型公仔
臨近暑假，不少商場都舉辦夏日商場活動以吸引一家大小參與。黃埔天地聯乘Minions迷你兵團，舉行夏日狂歡嘉年華。除了多個打卡位之外，更設有6大經典嘉年華遊戲關卡、全港獨家夾公仔機及扭蛋機等，Minions粉絲必去！
嘉年華設兩個必去打卡位，分別是由一眾迷你兵團駐守的正門，與Minions大玩特玩前，先與他們來一張搞怪合照。另有高2米的治癒打卡牆，牆上集結多個卡通毛公仔，可愛度滿分！
嘉年華怎可以缺少經典的攤位遊戲？6大遊戲攤位難度系數不一，其中包括百發百中、抛袋入洞、投壺飛箭、歡樂彩虹磚等，由初哥到達人都啱玩。GANALAB更為大家準備多款超吸精的毛公仔作禮品，不同造型的Minions、Tsum Tsum、One Piece全部等著大家贏取！
新開張更有「多買多賞優惠」，由即日起至8月1日，憑$200 GANALAB夏日狂歡嘉年華消費單，並再次消費HK$200或以上即多送10個代幣，滿HK$300即多送30個！首20名消費滿HK$800遊戲幣的顧客更可獲贈全港獨家Minions表情包公仔一個。
首20名消費滿HK$800遊戲幣的顧客更可獲贈全港獨家Minions表情包公仔一個
夏日狂歡嘉年華中特別引進全港獨家Minions主題夾公仔機，換上粉紅迷人裙子的Minions、樹枝長在頭上的Minions、救護車閃燈造型的Minions等。同場更特設逾20部扭蛋機，首推膠囊扭蛋機，萬勿錯過！夾不到心頭好也不要緊，大家亦可以到期間限定店入手限量精品，當中包括多款率先發售的禮品，如全港獨家版Minions表情包、Minions最愛香蕉抱枕和Miffy獨家版口罩。
GANALAB CARNIVAL （GANALAB夏日狂歡嘉年華）
日期：即日起至8月1日
時間：中午12點–晚上9點
地點：黃埔天地時尚坊（2期）MTR層
代幣：1個–HK$20；70個–HK$100；170個–HK$200；300個–HK$300
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/暑假好去處｜minions迷你兵團登陸黃埔天地-6大遊戲攤位限定夾公仔扭蛋機全新造型公仔-274651