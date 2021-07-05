暑假好去處｜MOKO迪士尼公主巡禮 14位公主女王驚喜現身
「Disney Ultimate Princess Celebration｜迪士尼公主巡禮」主題活動
迪士尼的奇妙魔法已經降臨MOKO旺角新世紀廣場！由即日起至9月5日，大家可以到商場參加「Disney Ultimate Princess Celebration｜迪士尼公主巡禮」主題活動，與14位迪士尼公主與女王塑像合照打卡，場內更設有迪士尼期間限定店，粉絲不能錯過！
MOKO活動場內放置了一個近5米高、參照「奇妙夢想城堡」，配以特別燈光效果而製成，而12位迪士尼公主包括灰姑娘、茉莉、艾莉奧、白雪公主塑像於閃爍的「奇妙夢想城堡」前等候大家，絕對是女生們最夢幻的拍照組合！寶嘉康蒂、睡公主、貝兒、蒂安娜、花木蘭、梅莉達、慕安娜、樂佩的塑像則現身於馬賽克藝術玻璃設計的華麗裝置前展現各自的魅力，讓大家回味每一個故事的動人時刻。2大人氣女王愛莎及安娜英姿煥發的雕像亦於城堡附近登場，讓粉絲們有機會重溫電影內二人的魔幻時光！
除了一系列拍照打卡點外，場內更設有迪士尼期間限定店，店內除了發售香港迪士尼樂園的商品外，還有由台灣，日本及英國空運直送的主題精品，絕對令大家滿載而歸。當中包括首次於香港發售，由英國直送的公主面膜系列、公主沐浴汽泡彈、公主香氛身體噴霧、公主護唇膏及公主化妝工具套裝；由日本直送的6款公主眼影、台灣直送的公主彩妝系列及日本直送 Babydoll系列等，款款精美實用！限定店更有獨家推出之14位迪士尼公主主題鏡盒、公主手提化妝鏡，及多款讓大家配搭不同時尚造型的髮飾。
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上：公主面膜系列(港幣45元)；下：公主浴鹽系列(港幣35元)
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水水感應換色唇膏(港幣280元)；小矮人胭脂(港幣149元)；公主眼影盤(港幣149元)
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上：公主面膜系列(港幣45元)；下：公主浴鹽系列(港幣35元)
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水水感應換色唇膏(港幣280元)；小矮人胭脂(港幣149元)；公主眼影盤(港幣149元)
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/暑假好去處｜moko迪士尼公主巡禮-14位公主女王驚喜現身-275044