暑假好去處｜Sanrio Characters 超萌競技場登陸The ONE+皇室堡

夏天是適合沐浴在溫暖陽光下做運動的日子，大家不妨與可愛的Sanrio Characters盡情揮灑汗水吧！由即日起至8月29日，The ONE 及 皇室堡舉辦了夏日運動盛會「Sanrio Characters 超萌競技場」，超過40位Sanrio家族成員到場參與盛事，12位選手換上全新獨家運動造型登場，更首次分為男女兩組，以9個超有看頭的競技項目熱鬥！
The ONE ‧ Sanrio Characters 超萌競技場
The ONE粉色系競技場由動感女子組全面攻佔，隊長Hello Kitty大揮粉萌巾幗旗幟，帶領5大人氣女子選手樂玩各個「女神」魅力大發的項目，包括My Melody與My Sweet Piano的網球對打、Marron Cream的法式Golf優雅風采，以及Kuromi與Cheery Chums的華麗跳水競技，各自發揮全身勁力為賽事增添看頭，令人目不暇給！
皇室堡．Sanrio Characters 超萌競技場
一片天藍色的皇室堡競技場則是活力男子組的競技據地，隊長Pompompurin(布甸狗)勝利銅像，率領幾位精英隊員出賽，包括Cinnamoroll(玉桂狗)的破風競賽、Pochacco (PC狗)與Tuxedosam的雙人花式滑板炫技、「棒球手」Kero Kero Keroppi的全壘打，以及「足球新星」Ahiru No Pekkle (AP鴨)的高超守球技，以汗水灑遍運動場！
兩場同時設有「超萌競技限定店」
兩場亦設有「超萌競技限定店」，發售Sanrio會場獨家運動主題商品，當中最特別的一定是齊集12位男女選手全新運動造型的Sanrio Characters手挽袋（售價HKD99.9），而其他獨家限量精選產品，包括Sanrio Characters造型摺扇、保冷購物袋、夏日消暑必備的冰袋、涼感毛巾，及其他日常小物等，既可愛又實用！
另外亦有多款精品以低至6折會場價發售，The ONE Club及WINDSOR CLUB會員也可享有正價貨品9折優惠，讓大家於場內無慮選購心儀應援物，為心愛角色加油打氣，各位粉絲準備好瘋狂掃貨未！
「Sanrio後援萌拍隊」專屬組物
此外，大家可憑場內消費或The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可憑積分尊享「競」賞禮遇，免費換領The ONE及皇室堡聯乘Sanrio獨家運動禮品，以及場內潮流運動及時裝品牌商戶現金券。另外，大家在參觀兩個超萌競技場時，於場內拍照留念並完成指定步驟，加入「Sanrio Characters後援萌拍隊」就能換取兩隊的專屬組物「GIRLs Team」或「BOYs Team」超萌防窺鏡頭貼。