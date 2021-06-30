暑假好去處 Pokémon夏日運動祭 與皮卡丘組隊玩遊戲盡情放「電」

暑假將至，莘莘學子心情固然興奮，但家長們是否正在苦惱應帶子女到哪裡歡度暑假？即日起至2021年8月31日，皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子、喵喵、胖丁、可達鴨、六尾、波加曼、小火焰猴、草苗龜、敲音猴、炎兔兒及淚眼蜥等人氣寶可夢將會結伴現身荷里活廣場，舉辦「Pokémon夏日運動祭」，與大家組隊暢玩一系列鬥智鬥力遊戲及拍攝活力十足的相片，實行盡情放「電」！
暢遊3大萌爆打卡熱點 同場加映「寶可夢卡牌珍藏展」
難得見到一眾人氣寶可夢，又怎可以錯過合照的機會。「Pokémon夏日運動祭」特設3大打卡位：於「皮卡丘打氣站」巨型精靈球旁，可以跟皮卡丘齊齊擺出最萌表情合照；結伴最合拍的寶可夢一同走進「Pokémon盛夏道館」接受連場考驗；最後更可踏上「寶可夢頒獎台」感受勝利一刻，與皮卡丘及波加曼接受大家熱情的祝賀。同場加映的「寶可夢卡牌珍藏展」更會展出逾500張寶可夢集換式遊戲卡牌，包括大受歡迎的「噴火龍VMAX (HR)」、劍盾環境各系列高版本閃卡及伊布英雄全套等。
免費試玩最新Nintendo Switch寶可夢遊戲
場內更設有「Nintendo Switch寶可夢電玩遊戲體驗區」，可以免費暢玩最新的寶可夢遊戲軟體《New寶可夢隨樂拍》，每名玩家可獲得趣致皮卡丘打氣紙帽，而每周取得最高分數的10名玩家，將有機會贏得「《New寶可夢隨樂拍》眼鏡布」及日本Pokémon Centre的「機械皮卡丘自動鉛筆」各一份。
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