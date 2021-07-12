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書展首賣！屬於香港人的小王子故事《小王子2愛與光》
9 分前
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小王子小王子2愛與光書展
書展首賣！屬於香港人的小王子故事《小王子2愛與光》
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書展首賣！屬於香港人的小王子故事《小王子2愛與光》

今年是法國版《小王子》出版75週年，香港人Steven Choi(蔡景康)繼去年以出版《小王子》法國版75週年紀念版繪本及於今年初舉辦了《小王子》 個人作品展「星の流浪曲Le Havre」後，更將於今年書展發售以《小王子》作藍本的全新故事《小王子2愛與光》。

在《小王子2愛與光》中，玫瑰幻化成美麗的少女，故事由小王子返回B612星球之後開始，小王子發現玫瑰不在，大受打擊，決定重新出發尋找玫瑰。Steven Choi一手包辦設計了故事的內容構思、文字撰寫，及書中的插圖，插圖採用了較實寫和深沈的畫風，將故事主角的內心、情感變化和想法描繪出來，讓讀者再三翻閱時，能發現到書中更深層的意義。全書更厚達256頁，全新插圖超過40幅，使用了9款不同優質花紋紙，並以線裝設計，內頁可以攤平，讓讀者能完整欣賞圖片。

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《小王子2愛與光》

攤位更特別設有闊6米乘高2.5米的巨型小王子背景板，而板上畫作是Steven新書中的其中一幅作品《老虎與雪》，《小王子》粉絲們去書展記得要去朝聖了！

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老虎與雪

《小王子2愛與光》珍藏版(軟皮精裝限量750本)

售價：$550

出版社：創造館

書展攤位：1C-C32

書展日期：7月14至20日 @香港會議展覽中心

  • 附有作者Steven Choi 的簽名及編號
  • 特別封面版本， laser cut扉頁
  • 限定《老虎與雪》半身像
  • 送75週年珍藏版畫一套4張
  • 最後一頁附藏浮雕激突藏書票

 

《小王子2愛與光》普通版

售價：$250

將在書展後於各大書局發售

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/書展首賣！屬於香港人的小王子故事《小王子2愛與光》-275689
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