東京奧運｜5台直播指南 邊間最啱你睇？ NowTV頻道最多、康文署設「奧運直播區」

延期一年，東京奧運將於星期五正式開鑼。TVB、ViuTV、香港開電視3間免費電視台，以及有線電視、Now TV2個收費電視台，都將轉播或直播奧運及殘奧會的賽事。以下為大家盤點5台直播指南，大家可以根據時間及賽程，觀看自己心儀的比賽。
奧運直播｜TVB
免費電視台TVB將透過旗下5條免費頻道：翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫財經資訊台，提供500小時的奧運直播節目及賽事精華重溫。另外myTV SUPER亦會提供13條奧運頻道，24小時全天候轉播賽事。詳情請參閱TVB節目表。
奧運直播｜Now TV
NowTV體育頻道將於奧運期間會提供9條頻道，包括601至609台。其中601及602台將主力直撃香港代表運動員的賽事，而603台將24小時為大家帶來奧運第一手新聞資訊，另外6條則為奧運官方頻道，全面直播場內外的賽事，包括所有熱門及冷門比賽項目。不過官方頻道以全英語播放，想聽回廣東話旁述的話就要到601、602及603台。
除了NowTV，大家亦可以透過Now Player及Now E，以電腦、智能電話等平台，觀賞33個項目的賽事。由於今年的賽事全屬免費，即使你非NowTV用戶，都可以免費在各平台直擊所有賽事。
奧運直播｜Viu TV
作為Now TV旗下免費電視台，ViuTV 99台同樣有免費奧運直播。由下午4時開始就會直播各個奧運賽事，至6點晚間新聞，之後繼續直播至晚上10時，另外96台全日直播東奧賽事。詳情請參閱ViuTV節目表。
奧運直播｜有線電視
有線電視將免費開放7條頻道予大家欣賞奧運，包括有線電視、香港開電視及香港國際財經台。播放的奧運內容總時數將超過1000小時。
奧運直播｜香港開電視
作為有線電視旗下免費電視台，除了兒童節目和新聞時段，其他節目時段將全部轉播奧運賽事。
同場加映：康文署18區「奧運直播區」
除了在家觀看賽事，康文署於全港18區設「奧運直播區」。包括柴灣體育館、大埔體育館、香港單車館等地方，播放奧運賽事和精華片段。 所有「奧運直播區」在7月24日至8月8日期間的開放時間為上午8時至晚上11時。