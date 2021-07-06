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東方武術在書展 文藝廊回顧李小龍80載傳奇
1 小時前
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李小龍香港書展不朽巨龍：李小龍傳奇80載文藝廊三個人的李小龍故事章國明黃耀強吳貴龍《看圖，說李小龍與香港的故事》灣仔會展
東方武術在書展 文藝廊回顧李小龍80載傳奇
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六十年代李小龍攝於美國。(鳴謝：吳貴龍先生相片提供)

 

一代武打巨星李小龍，用四部半動作電影締造了不朽傳奇。他不僅是蜚聲中外的明星，更是中國武術的象徵。對李小龍而言，武術不但是身體動作的表演藝術，更是人性的表達方式，以及人生哲學的體現。他相信武術是自我實現的渠道，在門派間互相不容的時期勇敢自立門派，忠實地追尋自我的精神十分值得敬佩。

今年書展文藝廊特設《不朽巨龍：李小龍傳奇80載》展覽，展出李小龍的珍貴生活照片、畫像等藏品，同時播放電影《精武門》的片段。書展期間將設有李小龍講座，李小龍迷萬勿錯過。有興趣人士請前往香港書展網站 (www.hkbookfair.com)了解更多講座最新資訊或預留座位。

 


 

 

講座名稱

講者

日期

時間

地點

三個人的李小龍故事

章國明、吳貴龍、黃耀強

17/7(六)

下午3時30分 至下午5時

會議室S426-427

《看圖，說李小龍與香港的故事》

黃耀強

19/7（一）

下午2時30分 至4時

會議室S224-225

(講座會議室位於灣仔會展內)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/東方武術在書展-文藝廊回顧李小龍80載傳奇-274858
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