欣賞精美彩瓷茶具 認識廣彩發展 「瓷．茶．道」展覽 傳承百年文化
商場化身歐陸大宅，展出多件40年代至今的特色彩瓷茶具。
粵東磁廠第三代傳人曹志雄師傅指傳統中式瓷器多富麗堂皇，而廣彩於構圖及用色上都相對簡約。
提到瓷器，很多人立即想起江西景德鎮，但原來在香港，亦有生產極具本地特色的廣彩手繪瓷器，且頗受外地客戶歡迎，甚至成為歐美博物館、收藏家的藏品。領展旗下黃大仙中心與本港現存唯一一間手繪瓷器廠「粵東磁廠」合作，由即日至8月15日期間於場內舉辦「瓷．茶．道」展覽，展出40年代至今的特色彩瓷茶具，以傳承百年廣彩文化。
粵東磁廠第三代傳人曹志雄師傅指，廣彩瓷器是外銷瓷，已有近300年歷史，於乾隆年間發展最為鼎盛，當時廣州開放為貿易港，很多外國人到廣州選購瓷器，為滿足外國買家的需求，廣州商號特別聘請景德鎮的師傅到廣州，教授如何將白瓷加工製成廣彩瓷器。
自由創作圖案成特色「港彩」
傳統中國瓷器的圖案較為複雜及金碧輝煌，而香港昔日加工製作的廣彩瓷器，則融合了西方特色，圖案較為簡約，特別於韓戰時期，香港外貿蓬勃，外地買家帶來不少新設計思維。到了70年代，他更大膽地將廣彩改為「港彩」，以傳統技術繪畫新穎圖案，如英國人喜歡蜻蜓、卡通人物、家族紋章等，完全不拘一格，而且訂單不必量大，可以度身訂造，故頗受外國客戶歡迎。於1975年港督麥理浩夫人也曾要求他們仿製一件英國有百年歷史的瓷器，自此該仿製的圖案深受歡迎，而他亦大膽地將圖案稱為「督花」。
換領獨家瓷器 體驗廣彩手繪藝術
是次展覽以「瓷．茶．道」為主題，商場將中庭化身為充滿歐陸特色大宅，展出多件由40年代至今的彩瓷茶具供市民欣賞。同時，由即日起於商場內以電子貨幣累積消費滿指定金額，即有機會換領由商場聯乘粵東磁廠獨家推出的限量「繁花似錦盤碗套裝」及「青花瓊閣青山對碗」，以及可享周生生獨家優惠和黃大仙中心時裝商戶現金券。
於指定周未（7月3、10、17及24日），商場更會舉辦「傳承廣彩瓷器繪製」工作坊，請來粵東磁廠的師傅，指導參加者於瓷碟上塗上彩繪及畫花，並可交由粵東磁廠以高溫燒製，完成後再將專屬瓷器帶回家。(需於推廣期內到KKday登記預約： https://www.kkday.com/zh-hk/product/120628，以及繳付300元材料費，並於工作坊當日出示黃大仙中心任何電子消費之機印發票。)
市民於商場以電子消費滿指定金額，有機會可換領獨家出的「繁花似錦盤碗套裝」及「青花瓊閣青山對碗」。
於指定周未更可參加「傳承廣彩瓷器繪製」工作坊，製作自己的專屬瓷碟。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/欣賞精美彩瓷茶具-認識廣彩發展-「瓷．茶．道」展覽-傳承百年文化-274203