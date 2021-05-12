水上運動｜夏日必玩5大推介 Wakesurfing、SUP直立板 MIRROR/小薯茄都有玩！

踏入夏天，當然要與陽光及海灘玩遊戲，水上運動就是最佳選擇！雖然暫時去不了旅行，但香港同樣有各式各樣的水上運動。以下為大家介紹5款近期大熱的水上運動，無論是新手還是經驗老手都可以玩得盡興！
【Wakesurfing】
近期最流行的水上運動一定非它莫屬，不少明星例如MIRROR、關智斌等都玩過。Wakesurfing結合Wakeboarding和Surfing，形式與滑浪相似，不過它並灸受天氣因素形響，即使是風平浪靜都可以滑浪。利用快艇製造出浪花，不用刻意追浪都可以成功滑浪，比起普通Surfing為安全。新手玩家可以拿著繩索滑水，進階玩家更可以嘗試無繩！
【獨木舟】
比起滑水、滑浪，獨木舟相對是一個比較老少咸宜的水上活動。所需的技巧及經驗不多，即使是平衡力較差、不懂游泳的玩家都可以輕鬆掌握。獨木舟有單人及雙人可選擇，適合情侶及一家大小，欣賞大自然風景。
【SUP瑜伽】
近年不少女生都迷上瑜伽，不但可以減肥修身，更可以改善體型。除了地面及空中瑜伽之外，水上瑜伽亦非常流行。站上SUP直立板上做瑜伽，比起在一般地墊上更考平衝力和專注力，一不小心就會掉在水中。大家更可以在直立板上欣賞一望無際的海景，瑜伽發燒友必試！
【直立板SUP】
SUP直立板運動同樣受歡迎，SUP指的是Stand up paddle，玩家需要站在板上以直立板槳划水。所需的平衡力較滑水為低，但仍有一定挑戰性。適合一眾想挑戰水上運動的新手玩家。即使不能站立在板上，大家亦可以用趴式跪方式划槳，同樣有趣！
【風箏衝浪】
如果嫌以上介紹的水上運動太簡單，挑戰性較大的風箏衝浪就最適合不過。結合風箏及滑浪元素，玩家需要拉著大型充氣風箏，靠風力拉動在水上滑行，甚至飛在高空。風箏衝浪可以玩不同花式，但所需的技巧及體力較多，適合已有滑水經驗的人士。
ZUCCa x Tondabayashi Ran 視覺衝擊Loop系列
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