海洋公園｜7個已消失經典回憶 殺人鯨海威／七彩昇空天地 你又去過未？
海洋公園｜7個已消失經典回憶 殺人鯨海威／七彩昇空天地 你又去過未？
隨著海洋公園轉型，3大經典機動遊戲越礦飛車、滑浪飛船及極速之旅都將於9月1日退役，不少市民都對於失去集體回憶大感失望。除了以上3個機動遊戲，海洋公園亦有不少已消失的經典遊戲及回憶，以下7個你又記不記得？
【翻天飛鷹】
喜歡尋求刺激感的你一定有玩過！它的最大賣點就是「旋轉力」，乘坐上老鷹形狀的車廂，在高空中旋轉，連四個車廂都瘋狂自轉！雖然不少人玩完都頭昏腦脹，但仍要再encore！「翻天飛鷹」於2019年3月18日正式榮休，並改建為「狂野龍捲風」。
【瘋狂過山車】
海洋公園曾有兩個過山車，除了現有的「動感快車」之外，於2月退役的「瘋狂過山車」同樣是不少香港人的集體回憶。由1984年開始啟用，當年更是全東南亞最大型的過山車。擁有2個360度「雙環」，速度感及離心力一流。不過曾多次發生故障，更令乘客「半天吊」近1小時。
【太空摩天輪】
另一個人氣機動遊戲，就是俗稱「洗衣機」的太空摩天輪。靜止的時候像個躺平的摩天輪，一啟動時就會變成垂直，快速轉圈。一架可以坐兩個人，裡面更不設安全帶，離心力比得上過山車。不少人更會在玩完「滑浪飛船」後，坐上「洗衣機」以吹乾自己。
【七彩昇空天地】
香港都有得玩熱氣球？海洋公園曾於2007年開設「七彩氦氣球」，一次可以載30人。氦氣球會升至半空，讓大家在高空俯瞰園區風景。惟2012年曾發生漏氣意外急墜事件，導致3人受傷。至此之後海洋公園宣佈永久關閉設施「
「瘋狂過山車」同樣是不少香港人的集體回憶。(海洋公園圖片)
【海洋劇場】
除了機動遊戲之外，不少人到海洋公園都是為了觀賞海洋動物。而「海洋劇場」一直深受小朋友歡迎，一個表演就可以看到海豚、海獅，跟著訓練員指令，做出翻騰動作及穿過呼拉圈等。不過隨著人們關注動物權益及待遇，「海洋劇場」於2020年正式關閉，改為近距離觀察海豚。
【殺人鯨海威】
海洋劇場最經典的表演主角，不得不提殺人鯨「海威小姐」！身長5.15米，體重202公斤。1979年由冰島來港，除了與海豚們表演水中飛躍之外，更有獨門殺手鐧「凌空飛身頂球」，絕對是海洋劇場的台柱。海威小姐於1997年因急性腸出血離世，享年22歲。
【恐龍徑】
不止侏羅紀公園，連海洋公園都曾經有恐龍的蹤影。1994年開幕的「恐龍徑」，結合冒險同教學元素。場內有17個不同品種的恐龍模型，大家可以一邊參觀一邊認識「遠古生物」。去到最尾更有狂吼的暴龍，小時候一定會被嚇到！
海洋劇場同樣是供家長們中場休息的好地方。(海洋公園圖片)
海洋劇場台柱—海威小姐(Facebook @香港小秘密)
大家又有沒有試過被暴龍嚇到？(圖片來源: ticketsz)
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/海洋公園｜7個已消失經典回憶-殺人鯨海威／七彩昇空天地-你又去過未？-275642