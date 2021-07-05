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港鐵6大商場 X 樂高 多個主題裝置跨區登場
52 分前
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樂高lego港鐵商場
港鐵6大商場 X 樂高 多個主題裝置跨區登場
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港鐵6大商場 X 樂高

港鐵旗下6大商場與樂高合作，舉辦跨區主題活動「LET’S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市AT MTR MALLS」，青衣城、德福廣場、PopCorn、The LOHAS、杏花新城及綠楊坊將由7月中起，分別以1:25比例設計出不同主題的樂高裝置，呈現出「樂高®夏日海灣」、「樂高®城市巡禮」、「樂高®露營度假樂」、「樂高®單車遊」、「樂高®夏日運動樂」、「樂高®美食滋味遊」6個別具特色的趣味場景。

除了以樂高城市為背景的巨型主題裝置外，更有互動遊戲區(樂高®城市探索旅程：https://bit.ly/3hujria)及樂高拼砌體驗，讓小朋友玩盡各個主題區，展開樂高城市大冒險！

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樂高®城市探索旅程

另外，青衣城及德福廣場更設有期間限定店，限定店會發售超過200款樂高®產品，當中有全城大熱的LEGO® 21327 Typewriter、LEGO® 10282 adidas Originals Superstar，及將於8月推出的LEGO® Super Mario 71387 Luigi 入門競賽跑道等，各位粉絲把它們帶回家，享受拼砌樂高的樂趣！

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青衣城「樂高®夏日海灣」
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德福廣場「樂高®城市巡禮」
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PopCorn「樂高®露營度假樂」
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The LOHAS「樂高®單車遊」
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杏花新城「樂高®夏日運動樂」
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綠楊坊「樂高®美食滋味遊」

青衣城「樂高®夏日海灣」及期間限定店

日期：7月18日至9月5日

地點：青衣城1期一樓

德福廣場「樂高®城市巡禮」及期間限定店

日期：7月16日至9月5日

地點：德福廣場1期地下展覽場地

PopCorn「樂高®露營度假樂」

日期：7月20日至9月5日

地點：PopCorn一期一樓中庭

The LOHAS「樂高®單車遊」

日期：7月23日至9月5日

地點：The LOHAS 康城L3 中庭

杏花新城「樂高®夏日運動樂」

日期：7月23日至9月5日

地點：杏花新城東翼地下 (元気壽司旁)

綠楊坊「樂高®美食滋味遊」

日期：7月23日至9月5日地點：綠楊坊2樓 (花園餐廳旁)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/港鐵6大商場-x-樂高-多個主題裝置跨區登場-274827
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