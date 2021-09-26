香港擁有無窮無盡的旅遊體驗，既可親近大自然，亦可感受大都市的繁華。不過，數到港人最引以為傲的景點，一定非維多利亞港莫屬。維港兩岸風光一直以來都是香港的標誌，更是港人戶外休憩消閒的好地方。為締造全民共享維港，海濱事務委員會近年積極推動完善及美化維港兩岸海濱，而最新一段介乎天后屈臣道至興發街之間、全長360米、佔地9,800平方米的海濱長廊「東岸公園主題區（第一期）」於2021年9月25日正式對外開放。
巨型維港字型藝術裝置 走進「香港之光」與維港合照留念
東岸公園主題區（第一期）集藝術、休憩及人寵共融於一身。其中一個不可錯過的特色打卡位必定是巨型維港字型藝術裝置「香港之光」。為增添海濱長廊特色，發展局與海濱事務委員會於去年舉辦「維多利亞港」字形藝術裝置比賽，最後在芸芸作品當中，選出由年青建築師黃鋈暉及林熹敏共同設計的「香港之光」作為東岸公園主題區的重點藝術裝置。
「香港之光」設計概念糅合中國傳統窗櫺及屏風工藝網格，利用空心設計拼出維港的英文「VICTORIA HARBOUR」，15個彩色英文字母預留了足夠空間，鼓勵大家走入作品拍照打卡，與藝術互動共融。夜晚時份，15個彩色英文字母更會發光，照亮炮台山一帶維港海旁。
全港首個海堤遊樂場 100米防波堤欣賞粼粼波光
為了讓大家近距離欣賞維港粼粼波光，東岸公園主題區（第一期）更特別將100米長的防波堤開放給公眾，讓一家大小、三五知己、戀人坐在防波堤的特式座椅上，被世界知名的維港美景包圍，充滿都市浪漫海港氣氛。防波堤末端佇立著的排風口曾於外觀設計比賽獲獎、完美配合海濱景緻的排風口，成為主題區內的一幀特別風景。
主題區內亦設有草地、座椅、遮陽設施、兒童平衡車試驗空間等，為善用場地特點，建築師於部分陸地斜面海堤上設置遊樂滑梯和安全地墊，讓市民欣賞維港景色時，同行的孩童能盡情玩樂。
共融主題時裝展覽 推廣社區共融及可持續發展
東岸公園主題區（第一期）開幕典禮於2021年9月23日順利舉行，當日出席的主禮嘉賓發展局局長黃偉綸先生表示，很高興能見證另一個海濱用地在「先駁通、再優化」的理念下開放，並為市民於維多利亞港進一步提供一條長約360米的海濱長廊；另一位主禮嘉賓海濱事務委員會主席吳永順先生亦祝賀「維港字型藝術裝置」的得獎者，希望將來更多來自社會各界的人士，可以一同參與和發揮創意，令維港海濱變得更加活潑、熱鬧、和與別不同，做到「段段有特色」。開幕典禮當日，大會於防波堤上舉辦「共融‧未來」時裝表演，時裝表演上的精彩作品由多個本地環保時裝品牌設計，即日起至2021年10月2日會於海濱長廊展出，以推廣海濱事務委員會一直支持的社區共融以及可持續發展理念。
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