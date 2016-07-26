父親節2021｜為爸爸「量身定做」！盤點7類實用父親節禮物

還有幾天就到父親節，若果還在為父親節禮物煩惱的話，不妨為父親「量身定做」吧！以下就為大家盤點7類實用的父親節禮物，按照不同類型的父親「量身定做」，趁着父親節快點向父親表達心意吧！
1. 健康類
【按摩槍】
老人家容易有腰酸骨痛的問題，按摩槍既不浪費家中地方，也可隨時隨地在家按摩放鬆，更可全家一起使用，因此不妨買一枝按摩槍幫爸爸緩解疲勞吧！
【血壓計】
中老年的常有高血壓問題，容易引發多種重病，因此及時發現十分重要。家中有血壓計的話，可以每天為父親測量血壓，監察其健康狀況，若發現不妥可盡早找醫生治療。
2. 日常護理類
【蒸氣眼罩】
為跟上時代，大部分爸爸都有使用智能手機的習慣，但由於螢幕過小，不但會看不清電話顯示的內容，亦會有眼睛乾澀的問題。可重用的蒸氣眼罩既能舒緩眼部疲勞，同時可緩解老花症狀，十分適合逐漸年邁的父親。
【電動剃鬚刨】
大部分父親都有剃鬚的習慣，但使用手動剃鬚刨一不留神就會刮傷皮膚，送爸爸一部電動剃鬚刨，每天早上就可以輕鬆剃鬚。
3. 服飾類
【睡衣】
一套好的睡衣足夠影響睡眠的質素，年紀漸長的父親會比較淺眠，若果想父親每天晚上能舒適地休息的話，不妨買一套睡衣給他吧！
【領帶】
如果父親是需要穿戴整齊的上班族，領帶便是每天工作時都需使用的必需品，精心挑選一條領帶給父親，既可以表達心意，也十分實用。
4. 車用產品類
【車用背墊】
一般的汽車座椅設計的腰部位置都沒有足夠的支撐，因此開車時間長的話，腰部肌肉會漸漸變累。而使用車用背墊，便能為腰部提供支撐力，緩解父親因駕駛而累積的疲勞。
【車用香薰】
香味有助緩解煩悶的心情，在父親的車上放置一款香味清新的車用香薰，既可改變車內的氣味，也可為父親在駕駛時帶來好心情。
5. 戶外活動類
【掛頸懶人風扇】
最近天氣越來越炎熱，做戶外活動時特別辛苦，掛頸風扇可以幫爸爸瞬間變得涼快，同時也較一般手拿式電風扇方便。
【防滑波鞋】
夏天總會帶來雨水，父親在下雨天不小心滑倒的機會亦會因而增加。若果父親喜歡戶外活動，或衰在戶外工作的話，送爸爸一對防滑波鞋也是不錯的選擇。
6. 心意類
【為父親做飯】
對於父親來說，子女的心意便是最重要，因此不妨為父親親手做一頓飯。若果廚藝不佳，或是沒有時間，最起碼在父親節也要和父親一起吃一頓飯吧！
【拍攝全家福】
隨着年齡增長，其實一家人拍攝全家福的機會便越來越少，因此不妨將拍攝全家福成為每年父親節的慣例，留下大家在一起的回憶吧！
7. 必不可少類
父親節最重要的其實並非物質上的禮物，對於父親來說必不可少的便是親口對他說聲「父親節快樂」，比起只用短訊或在社交媒體上表達，親口說出的「父親節快樂」更加感動。