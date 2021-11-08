Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
Walker & Leisure
粉絲珍藏｜參加《LINE FRIENDS RUN》贏全球首面BROWNIE金牌
31 分前
#Hashtags
LINEFRIENDSLINEFRIENDSRUNHKTeamBROWNIENike跑步BROWNIE金牌LINEFRIENDSRUN
粉絲珍藏｜參加《LINE FRIENDS RUN》贏全球首面BROWNIE金牌

一場疫情令大家多了做運動，由ICBC (ASIA) 全力支持的《LINE FRIENDS RUN》由即日起可以開始報名，帶來嶄新的遊戲化跑步體驗。參加者可成為「BROWNIE」隊員，開啟專屬的「LINE FRIENDS RUN」 APP，跟著Nike Run Club教練踏上跑步旅程，完成2KM、5KM或10KM的「BROWNIE自我挑戰」。

news-images
news-images
《LINE FRIENDS RUN》即日起可報名。

全球首個「LINE FRIENDS RUN」APP加入遊戲元素及跑步訓練，再配合NIKE的「NIKE RUN CLUB」APP，突破地域界限，融合實體與線上訓練。由即日至12月11日（晚上11時59分）的跑步訓練旅程中，每次完成訓練任務，即可在「LINE FRIENDS RUN」APP內解鎖不同任務獎勵，鼓勵大家一個一個任務去完成，慢慢培養跑步習慣。完成18個訓練任務後，「BROWNIE」們將會獲得於報名時所選擇的自我挑戰目標專屬「BROWNIE身份認證包」。然後，在12月16日至12月22日(包括首尾兩天)換上「BROWNIE」們專屬的跑步裝備，完成各自訂下的2KM、5KM或10KM「BROWNIE自我挑戰目標」，完成後更可獲世界上首面「BROWNIE自我挑戰金牌」。

news-images
全球首面「BROWNIE自我挑戰金牌」，極具珍藏價值。
 news-images

所有香港及澳門的BROWN & FRIENDS粉絲可以從即日起，透過官方網站www.linefriendsrunhk.com報名參加全新《LINE FRIENDS RUN – ICBC (ASIA) 全力支持 》跑步旅程；或於11月12日至21日（包括首尾兩日）親臨朗豪坊7樓的「《LINE FRIENDS RUN – ICBC (ASIA) 全力支持 》實際報名站」報名。

news-images
10公里挑戰報名費為 $548（含10KM挑戰專屬「BROWNIE身份認證包」裝備，不連運費。） 10KM挑戰專屬的「BROWNIE身份認證包」包括BROWNIE專屬襟章（一套3個）、BROWNIE專屬NIKE TEE、BROWNIE專屬跑步小夥伴BROWN隊長「MINI BROWNIE」（18 cm）、BROWNIE專屬「LINE FRIENDS RUN」APP個人通行證使用權及BROWNIE專屬MOOV兩個月免費通行證。ICBC | LINE FRIENDS信用卡客戶於10KM「BROWNIE自我挑戰目標」報名兩位，可額外獲得BROWN & FRIEDNS充電器一個（款色隨機；價值$299）。
news-images
5公里挑戰報名費為 $498（含5KM挑戰專屬「BROWNIE身份認證包」裝備，不連運費。） 5KM挑戰專屬的「BROWNIE身份認證包」包括BROWNIE專屬襟章（一套3個）、BROWNIE專屬跑步小夥伴BROWN隊長及CONY隊長「MINI BROWNIE」（18cm及20cm）各一個、BROWNIE專屬可折叠式收納運動水樽（500ml）、BROWNIE專屬「LINE FRIENDS RUN」APP個人通行證使用權及BROWNIE專屬MOOV兩個月免費通行證。ICBC | LINE FRIENDS信用卡客戶於5KM「BROWNIE自我挑戰目標」報名兩位，可額外獲得SALLY旅行袋（價值$200）。
news-images
2公里挑戰報名費為港幣398（含2KM挑戰專屬「BROWNIE身份認證包」裝備，不連運費。） 「2KM挑戰BROWNIE身份認證包」包括BROWNIE專屬襟章（一套3個）、BROWNIE專屬跑步小夥伴SALLY隊長「MINI BROWNIE」（15cm）、BROWNIE專屬運動毛巾乙條、BROWNIE專屬運動帽乙頂、BROWNIE專屬「LINE FRIENDS RUN」APP個人通行證使用權及BROWNIE專屬MOOV兩個月免費通行證。ICBC | LINE FRIENDS信用卡客戶於2KM「BROWNIE自我挑戰目標」報名兩位，可額外獲得BROWN防水袋一個（款色隨機；價值$100）。
news-images
成功完成特定任務更可解鎖「LINE FRIENDS RUN主題數碼相框」及「BROWN & FRIENDS Running Team專屬語音指導」作為獎勵。
 news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/粉絲珍藏｜參加《line-friends-run》贏全球首面brownie金牌-292238
#Hashtags
LINEFRIENDSLINEFRIENDSRUNHKTeamBROWNIENike跑步BROWNIE金牌LINEFRIENDSRUN

萬聖節2021｜萬聖節好去處：D2 Place恐怖病院 VR game、中環街市造型比賽

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
萬聖節2021｜萬聖節好去處：D2 Place恐怖病院 VR game、中環街市造型比賽
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多