粉絲珍藏｜參加《LINE FRIENDS RUN》贏全球首面BROWNIE金牌

一場疫情令大家多了做運動，由ICBC (ASIA) 全力支持的《LINE FRIENDS RUN》由即日起可以開始報名，帶來嶄新的遊戲化跑步體驗。參加者可成為「BROWNIE」隊員，開啟專屬的「LINE FRIENDS RUN」 APP，跟著Nike Run Club教練踏上跑步旅程，完成2KM、5KM或10KM的「BROWNIE自我挑戰」。
全球首個「LINE FRIENDS RUN」APP加入遊戲元素及跑步訓練，再配合NIKE的「NIKE RUN CLUB」APP，突破地域界限，融合實體與線上訓練。由即日至12月11日（晚上11時59分）的跑步訓練旅程中，每次完成訓練任務，即可在「LINE FRIENDS RUN」APP內解鎖不同任務獎勵，鼓勵大家一個一個任務去完成，慢慢培養跑步習慣。完成18個訓練任務後，「BROWNIE」們將會獲得於報名時所選擇的自我挑戰目標專屬「BROWNIE身份認證包」。然後，在12月16日至12月22日(包括首尾兩天)換上「BROWNIE」們專屬的跑步裝備，完成各自訂下的2KM、5KM或10KM「BROWNIE自我挑戰目標」，完成後更可獲世界上首面「BROWNIE自我挑戰金牌」。
所有香港及澳門的BROWN & FRIENDS粉絲可以從即日起，透過官方網站www.linefriendsrunhk.com報名參加全新《LINE FRIENDS RUN – ICBC (ASIA) 全力支持 》跑步旅程；或於11月12日至21日（包括首尾兩日）親臨朗豪坊7樓的「《LINE FRIENDS RUN – ICBC (ASIA) 全力支持 》實際報名站」報名。
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