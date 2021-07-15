結伴非洲森林象探險歷奇 化身生態保育小先鋒Go Green救地球

為了宣揚可持續發展及生態保育的重要性，7月17至8月29日期間，荃新天地特別打造「Go Green！環保救地球」推廣活動，將非洲叢林以另類方式呈現，破格以環保物料彩樂板製作多隻色彩繽紛的巨型非洲森林象及森林鞦韆椅裝飾。小朋友更可於活動期間化身Eco-Rangers生態保育小先鋒參與歷奇之旅，挑戰叢林飛索及不同關卡，成功完成任務即可免費參與大象糞便記事本製作，過一個集玩樂及環保教育於一身的玩味暑假。
飛索橫越7米叢林河流 限時運送香蕉餵小象
活動期間，荃新天地2期中庭將化身成非洲叢林，召集一眾小朋友化身Eco-Rangers生態保育小先鋒，通過重重「越野挑戰」，餵飼叢林另一端的可愛小象。Eco-Rangers需要先挑選以環保物料製作的熟透香蕉，並借助攀登繩攀上3米高的平台，再坐上「叢林飛索」橫越佈滿廢棄紙包飲品盒的河流到達對岸，緊接挑戰一個又一個大考平衡力、敏捷速度、機智靈活度的障礙關卡，於限時內安全運送香蕉到保育區及拋向小象的籐籃為之挑戰成功。成功完成整個歷奇之旅後，即可於Eco-Rangers工作卡上蓋上勇者徽章，憑此免費參與位於荃新天地1期的大象糞便再造紙記事本製作，感受與別不同的玩樂體驗外，亦為日常生活增添環保氣息。
親子環保工作坊 教育下一代綠色生活概念
另外，S+REWARDS會員可憑點數參與由專業導師教授的親子環保工作坊，包括大象糞便再造紙記事本製作及再造紙工作坊。前者以大象糞便清潔消毒加工而成的紙張製作，參加者可以D.I.Y出屬於自己獨一無二的筆記本；而再造紙工作坊將有導師教授大家以紙包飲品盒打成的紙漿製作成再造紙的過程，灌輸日常生活廢物分類回收的概念，啟發大家對減廢生活的興趣與實踐。
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