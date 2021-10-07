萬聖節好去處｜萬聖節另類節目 自製嘩鬼擴香盤+南瓜花藝
萬聖節好去處｜萬聖節另類節目 自製嘩鬼擴香盤+南瓜花藝
萬聖節不想扮鬼扮馬參加派對？不如考慮參加較靜態與另類的工作坊，製作可愛手作品，也是個不錯的周末節目。剛於西貢新開的兩層高生活精品店LILIDAYS，下層以多個品地及外地手作品牌作主打，提供優質生活小物；上層則提供多元化工作坊，讓女生保持生活新鮮感和熱度。
今次介紹的兩個限定工作坊，分別是「萬聖花魅南瓜工作坊」及「萬聖嘩鬼擴香盤工作坊」，成品走優雅風格，又有幾分搞怪，是個滿有「反差萌」的工作坊。
英倫風花藝課：萬聖花魅南瓜工作坊
英倫風的花藝課特別請來創意花藝師Miranda Chan，將花藝元素加入萬聖節。以外形圓潤可愛、又有秋日氣氛的原個南瓜挖空作為花盤，再加入多款華麗的新鮮時令花材元素，製作南瓜花藝作品。南瓜與鮮花香氣完美融和，散發幽香淡然的氣味，放在家中富有節慶感。
活動日期：16, 23, 30/10
時間：12:30至3:00p.m. / 4:30至7:00p.m. (體驗時間約2.5小時)
費用：$1,030
早鳥優惠：12/10前預約$880
全港首創Halloween 擴香工作坊：萬聖嘩鬼擴香盤工作坊
萬聖節常見的南瓜、女巫、蝙蝠，通通演變成迷你擴香石！課堂中參加者可親手調配自己喜歡的香味與顏色，製作理想的擴香造型，同時品嚐LILIDAYS準備的茶點，感受放鬆舒閒的擴香世界。這個工作坊簡單易學，不但適合情侶閨密參加，更可與4歲以上的小朋友參加作親子活動。
日期：11, 14-15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31/10
時間：12:30至2:00p.m. / 3:00至4:30p.m. / 5:30至7:00p.m (體驗時間約1.5小時)
費用：$420
早鳥優惠：18/10前預約$357
萬聖節常見的南瓜、女巫、蝙蝠，通通演變成迷你擴香石。
地址：西貢市場街48號
Instagram：Lilidays.official
Facebook：Lilidays Official
Website：https://www.lilidays.com/
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/萬聖節好去處｜萬聖節另類節目-自製嘩鬼擴香盤南瓜花藝-287821