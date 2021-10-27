萬聖節2021｜萬聖節好去處：D2 Place恐怖病院 VR game、中環街市造型比賽

萬聖節就快到，不少人都在尋找好節目，其實除了中環蘭桂芳之外，都有不少地方可以感受到節日氣氛，由極驚嚇的虛擬實境遊戲、扮鬼扮馬的打卡，到超暖心的領養寵物市集，各有不同玩法！
萬聖節好去處1：D2 Place《恐怖病院Horror Hospital》虛擬實境遊戲
4D VR電競館VAR LIVE將於10月29至31日舉辦萬聖節派對，以新推出VR恐怖遊戲《恐怖病院》作派對主題，集驚悚、恐怖、暗黑及血腥等元素。屆時VARLIVE將化身成一間廢棄病院，結合虛擬與真實，以實體工具進行，搭配獨家專利體感機制，讓玩家彷如置身恐懼鬥室中。派對期間會進行不同活動，例如奪寶及Trick-or-Treat，又在特定時間更有專業化妝師現場為大家化特效妝。參與派對的朋友會獲贈即影即有照片和型格口罩，恐懼鬥室極致VR體驗票售$398，早鳥優惠價$368並贈送一杯含酒精飲品。
「魷」玩Power PlayArena挑戰競技賽贏大獎
D2 Place二期遊戲中心「Power PlayArena」推出萬聖節快閃送禮，在10月29日至10月31日期間，於「PowerPlay Arena」Zone A分別參與指定遊戲贏取獎品，過關次數越多，贏的獎品越豐富。指定遊戲包括眼明手快、搶拍先機及勁射八方等等。除此之外，顧客參加「PowerPlay Arena」彩虹池及攤位遊戲，不但有機會贏得終極大獎，更可額外獲得456張E-TICKET換取禮品。
The D Game活動詳情
日期：10月29日(星期五)至2021年11月21日(星期日)
時間：
PowerPlay Arena：星期日至四及公眾假期(早上11時30分至晚上9時)；
星期五六及公眾假期前夕(早上11時30分至晚上10時30分)
VAR LIVE D2 Place旗艦店：10月29至31日(上午10時至晚上12時);
星期一至五(下午1時至晚上9時);
星期六及日上午10時至晚上10時(正常營業時間)
地點：
PowerPlay Arena：荔枝角長順街15號D2 Place二期2-3樓
VAR LIVE D2 Place旗艦店：荔枝角長義街9號D2 Place一期1樓125-127號鋪
萬聖節好去處2：中環街市「全民愛『萬』遊」最佳造型贏Staycation禮券
中環街市由即日至31日期間首度舉行結合美食、派對活動及歌舞表演的大型萬聖節活動「Halloween For All 全民愛『萬』遊」，現場有5.5米充氣「為食殭屍」，讓大家盡情打卡，亦把西方節慶文化融入這座歷史建築中，「街市名人」包括豬肉榮、菠菜蓮、賣魚勝等將穿梭街市，以歌舞揭開街市的奧秘傳說。而在29至31日晚，街市將搖身一變成音樂聚腳點，找來DJ Karlie、DJ ASHY及DJ Shelfindex等搞鬼DJ，帶來充滿動感的表演。
中環街市同時舉辦Halloween最佳造型比賽，分為小朋友組和成人組，只要於中環街市惠顧任何萬聖節套餐即可參加。「為食殭屍」將於10月30日及31日的小鬼派對中選岀最應節打扮的小朋友。成人組方面，參賽者可於萬聖節期間穿梭中環街市拍照打咭上載於Instagram，並#CentralMarketHK和#HalloweenForAll，「為食殭屍」會在云云照片中選出最爆最正的大嘩鬼造型。兩個比賽的勝出者均可獲荃灣如心酒店兩日一夜Staycation禮券，兩個比賽同時各設有其他豐富禮品如酒店自助餐餐飲禮券。
萬聖節好去處3：翩滙坊 HALLO 親子寵物生活市集
華懋集團旗下商場翩滙坊由10月30至11月7日(逢周六及日)，舉行「HALLO 親子寵物生活市集」，集合逾10個本地手作達人品牌，包括有機健康寵物食品、天然手工護膚品、本地DIY飾物，以及期間限定的萬聖節主題精品等。
另外，翩滙坊更會將歡樂溫暖的節日氣氛帶給流浪毛孩，特別首次聯乘非牟利動物團體「浪浪村」舉辦「翩滙坊 x 浪浪村領養日」，希望帶給流浪毛孩一個家。屆時「浪浪村」義工會即場分享飼養心得及解答領養疑問，大家亦可以與各「浪浪大使」直接交流，親親可愛毛孩，進一步了解與牠們的相處之道。
HALLO親子寵物生活市集：
日期：10月30-31日及11月6-7日(周六及日)
時間：中午12時至晚上8時
地點：將軍澳翩滙坊B1/F露天廣場
翩滙坊 x 浪浪村領養日：
日期：10月30-31日及11月6-7日(周六及日)
時間：中午12時至下午4時
地點：將軍澳翩滙坊B1/F露天廣場