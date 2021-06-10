著名插畫家James Jarvis設計！ Nike用2萬對回收波鞋 打造環保籃球場

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穿舊了的運動鞋，下一站未必是垃圾桶。Nike最近在葵涌屋邨住宅區打造「石籬Grind主場」，球場地面正是以2萬對回收運動鞋舖設而成，更請來著名插畫家兼玩具設計師James Jarvis設計，在地面繪上其標誌性圓型公仔打籃球的動態，令社區球場即時升格成一幅巨型公共藝術畫布，相信很快會成為下一個打卡熱點。
籃球場前身是徙置區的老屋邨石籬邨，附近有超過10間中小學，但社區內居住環境較狹窄，加上沒有足夠休嬉地方，小朋友難有空間運動。是次企劃亦啟動了Nike「Made To Play」社區項目，這個改建的籃球場包括一個標準及一個兒童籃球場，除了打卡之外，相信亦可以成為社區的聚腳點，讓社區中的青少年「動起來」，並為區內弱勢社群，提供一個共享的體育社區中心。
「石籬GRIND主場」
公眾開放日期：2021年6月25日 (星期五)
地點：新界葵涌圍乪街6號石籬商場一期天台
Reuse-A-Shoe舊鞋回收計劃詳情
日期：由2021年6月11日起
地點：葵涌大隴街110號石籬(二)邨商場2樓中庭
備註：接受所有運動鞋，但涼鞋、高跟/皮鞋、靴子或任何含有金屬配件的鞋（如防滑釘或釘子）均無法回收。從計劃收集到的所有舊運動鞋，將被送往本地可持續發展創意工作室進行回收並賦予新生命。