蠟筆小新 x Chocolate Rain萌爆現身 暢遊日本6大名勝 齊玩遊戲兼搶獨家精品
「好掛住日本，好想去浸溫泉同滑雪呀！」MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期)不單將日本6大名勝帶到香港，更破天荒邀請香港本地創作品牌Chocolate Rain與蠟筆小新首次聯乘，兩位主角更會驚喜以全新造型現身，陪大家一齊暢遊景點影相打卡，兼推出獨家聯乘限量精品供換領。今個冬日，實行一家大細去歡度「白色聖誕」。
MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 將日本6大景點帶到香港，加上蠟筆小新及Fatina，讓大家歡度難忘聖誕。
將日本6大景點搬到香港
為讓日本迷可感受日本的冬日氣氛，加上是《蠟筆小新》30週年，MCP CENTRAL及MCP DISCOVERY由今日起至2022年1月2日期間，特別打造了《蠟筆小新 x Chocolate Rain 冬瀛樂遊趣》主題裝置，於MCP CENTRAL已將包括日本第一絕景富士山、百年傳奇忍城、滑雪天堂札幌、寫意別府溫泉鄉、童話世界白川鄉及「雪見小路」商店街六大景點帶到香港，讓大家可與《蠟筆小新》一家及Chocolate Rain主角Fatina，一次過於不同景點打卡。當中高3.5米，以全新馬甲煲吠造型登場的小新，更與Fatina登上富士山，等待與各位合照。
場內並設「趣遊冬日照相館」，於推廣期內下載H．COINS手機應用程式並登記成為會員，即可與各位主角穿梭日本人氣景點打卡合照。於場內以電子貨幣即日單一消費滿50元，憑付款交易存根更可獲贈即影即有相片。
MCP DISCOVERY亦已化身冰雪樂園，大家可於「冰雪樂園滑雪場」與Fatina和小新合照外，場內更設H‧COINS會員專享的「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」互動遊戲，於遊戲獲得指定分數，更可獲得限量禮品。此外，場內更設蠟筆小新 x Chocolate Rain「冬瀛樂遊趣期間限定店」，發售過百款《蠟筆小新》30週年主題限定精品及Chocolate Rain獨家主題精品，當中部分產品更限量發售。
蠟筆小新及Fatina於富士山等待與大家合照，讓大小朋友都開心。
場內設期間限定商店，推出過百款獨家主題精品供FANS搶購。
與小新及Fatina互動合照
商場亦準備了「蠟筆小新 x Chocolate Rain 獨家聯乘限量禮品」可供顧客換購，只需於推廣期內憑電子貨幣即日消費滿50港元即有機會換領。於推廣期內，H‧COINS會員只需跟著小新及Chocolate Rain出遊探索，並集齊3個指定景點的印章，便可獲贈限量神秘小禮品。此外，由11月21日起，一連五個週日及聖誕假期期間都會舉行見面會，蠟筆小新及Fatina將現身MCP CENTRAL與H‧COINS會員見面互動，更可與兩位主角大擺不同甫士合照，留下難忘回憶。
蠟筆小新 x Chocolate Rain萌爆現身 暢遊日本6大名勝 齊玩遊戲兼搶獨家精品
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/蠟筆小新-x-chocolate-rain萌爆現身-暢遊日本6大名勝-齊玩遊戲兼搶獨家精品-292694