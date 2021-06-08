跑步|adidas父親節前推全新ADIZERO跑鞋系列

父親節前，adidas將推出全新ADIZERO跑鞋系列，包括屢破長跑紀錄的ADIZERO ADIOS PRO 2，及全新的ADIZERO BOSTON 10、ADIZERO PRIME X 及ADIZERO ADIOS 6，於6月18日在其官網發售。
ADIZERO ADIOS PRO 2
今次整個adizero系列不再使用Boost底ADIOS PRO 2便用上全新的雙層 LIGHTSTRIKE PRO 中底，加上ENERGY RODS 5根骨狀碳棒，調整每個部分的硬度，在不影響足部自然運動的情況下產生爆發力，中底亦採用CARBON HEEL PLATE，幫助增加穩定性。鞋便使用Adizero 系列中最薄最輕的CELERMESH 2.0，底層便以日常用於汽車和賽車的Continental ™️橡膠增加抓地力，有助跑手加速。單比較重量，ADIOS PRO 2淨重7.6安士，比上一代輕0.3安士，去年穿ADIOS PRO的跑手打破多次半馬賽事紀錄，今次ADIOS PRO 2的表現更令人期待。
ADIZERO PRIME X
Prime X的做工和物料與ADIOS PRO 2十分相似，鞋面用上了Celermesh 2.0，中底有三層碳板，包括前掌碳條，不過鞋踭厚達50mm，違反了國際田聯跑鞋的40mm限制令，無法作爲比賽使用，只能作個人練習。
ADIZERO BOSTON 10
推出到第 10 代的 BOSTON 系列亦因應現今跑鞋趨勢改成厚底設計，中底運用 LIGHTSTRIKE PRO 結合 LIGHTSTRIKE EVA 泡綿中底，同樣置入爪型碳纖維 ENERGYRODS 及 CONTINENTAL™ 橡膠大底，物料上較上兩對耐用，適合作爲將 ADIZERO ADIOS PRO 2 當作比賽用鞋的跑者們日常長跑訓練用。