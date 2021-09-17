迪士尼|2021萬聖節Party率先看！ 洛基首度登場 歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》 必買南瓜裝Duffy與好友毛公仔
快近十月，又是萬聖節的月份了！今年萬聖節香港迪士尼樂園依然為大家準備了連串精彩活動，如《米奇 Halloween 玩轉大街派對》、大型歌舞表演《惡人舞動迪士尼》、與換上萬聖節服飾的Duffy與好友見面等等，加上一系列萬聖節限定精品和萬聖節造型美食，大家來到一定很滿足！
洛基在派對惡人谷首度登場
如果你是Marvel 迷，千萬別錯過今次首次登場的洛基Loki！洛基今年人氣十足，擔正做電視劇主角，加上俊美外貌，成功吸引一堆新粉絲。其角色亦正亦邪，氣質跟萬聖節非常合襯，日間來到位於探險世界的「派對惡人谷」，就有機會見面合照了！
《惡人舞動迪士尼》
備受好評的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》今年載譽歸來，五位迪士尼惡人包括《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《101 斑點狗》的女魔頭庫伊拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的壞蛋加斯頓和《魔髮奇緣》的嘉芙夫再度擔當主角，於原野劇場舞台上又唱又跳，舞姿華麗，現場好有氣氛。
萬聖節限定主題商品
今年香港迪士尼樂園的萬聖節主題商品有超過 100 款商品選擇，包括以迪士尼惡人為設計靈感的頭箍與 Glow in the Dark 系列的螢光紋身貼紙、T 恤、頭箍、徽章、頸飾等。另外換上萬聖節造型的Duffy 與好友系列公仔與鎖匙扣造型可愛，必買！
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