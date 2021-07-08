全球疫情依然嚴峻，有強健體魄才能在各種病毒威脅下，仍能保持身心健康。同時更要關心地球健康，透過環保生活習慣來停止對地球環境的污染。只要在7月到11月的推廣期內，在百老滙選購指定牌子及型號之影音產品、相機、流動電話、電腦或多媒體產品，就能獲贈包括 adidas 運動用品等多款綠色生活禮品，讓大家在健康運動的同時，也為地球的健康出一分力。
百老滙提供了多款adidas PRIMEGREEN系列運動用品為禮品，包括運動服裝、背包、T 裇等，PRIMEGREEN系列以100%可以循環再造的物料製造，採用來自如廢棄膠、無用膠等物料經過循環再造後的環保物料製成，所以非常環保，貫徹百老滙及 adidas 的環保理念。
禮品亦包括adidas各種熱賣款式的男女及童裝的T裇、運動外套及運動服裝，亦有與The Simpsons聯乘的多款特色運動T裇系列，也有多款大小尺寸的背包及健身包、足球、籃球、水壼、氣泵、遮陽帽、毛巾、襪子等不同運動服用品，不論男女老幼、朋友或情侶都能一齊享受運動樂趣。
查詢：3144 1889
更多禮品詳情： https://bit.ly/360EbJ1
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