配合政府 消費券Level Up三重賞 盡情食買玩 賺額外獎賞

特區政府即將發放5,000元電子消費券，鼓勵市民在疫下消費，以刺激經濟及減輕市民生活壓力。荷里活廣場亦將配合政府的計劃，於消費券發放首日同步推出「消費券Level Up三重賞」，只需登記成為VIC會員，並於場內以指定電子支付平台消費便可參加，以獲取「電子印花賞」、「積分3倍賞」及「10倍積分大回贈」等。
消費儲印花換購物優惠券
VIC會員於收到政府發放的消費券後，可憑八達通、拍住賞(Tap & Go)、AlipayHK或WeChat Pay HK四大電子支付平台，於荷里活廣場單一消費每滿250元，即可獲得電子印花1個，每項交易最多可獲2個電子印花，只需集齊5個電子印花便可換領2張50元商場購物優惠券。每位VIC會員於活動期內最多可儲20個電子印花，以換取總值400元優惠券，於商場內逾100間指定商戶使用，購物可再享折扣，自然買得更開心。
除了可儲印花換優惠券外，VIC會員並可獲「積分3倍賞」，憑該次消費同時獲得3倍會員積分，助你更快儲夠分換領心水優惠及禮品。而首10位集齊20個電子印花的VIC會員，除可換領總值400元購物優惠券外，更會額外獲贈500 VIC積分，即可免費換領價值500元的精選禮品。其後每位集齊20個印花的VIC會員亦可額外獲50 VIC積分。
登記VIC會員賺積分享優惠
如想登記成為VIC會員，可先下載荷里活廣場的手機應用程式並於VIC頁面填妥所需個人資料，再於該商場以單一電子貨幣消費滿100元，便可成為VIC會員，更可獲10 VIC積分作為迎新禮遇。隨即可以憑消費賺積分，以換領精選禮品及商戶現金券外，亦可享超過30家商戶的折扣及消費優惠、每日額外1小時免費泊車、優先預留心水禮品、活動及工作坊入場證、生日月份及推薦人額外積分獎賞等，無論食、買、玩，都可以賺更多優惠。