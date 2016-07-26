限定流動車｜富衛送Ian阿Jer紙扇膠卡 試著Ian同款圍裙
限定流動車｜富衛送Ian阿Jer紙扇膠卡 試著Ian同款圍裙
富衛保險FWD一站式網上平台早前推出尋「保」店主題宣傳廣告，請來MIRROR成員陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)及著名歌手李幸倪(Gin Lee)擔任星級店長及店員。片中的尋「保」店將會化身期間限定流動車，由明日(17日)至26日一連10天，在港九各區出勤，讓一眾粉絲拍照打卡及玩遊戲，贏取精美「保」物卡及特別版透卡！
登記即可獲贈Ian、阿Jer及Gin Lee紙扇
FWD流動尋「保」店每天會選擇一個地區限定開放，首日將率先登陸銅鑼灣，營業時間為中午12時至下午6時。隨後每天的營業地點和相關消息將定時於FWD一站式網上平台、Facebook專頁及Instagram公布。到訪尋「保」店的參加者只需即場登記成為FWD MAX會員，即可免費獲得印有店長Gin Lee、店員Ian及Jer照片的紙扇。
期間限定流動車由明日(17日)至26日一連10天，在港九各區出勤。
玩遊戲贏精美「保」物卡及特別版透卡
參加者走進流動尋「保」店後可參與有關FWD一站式網上平台的有獎問答遊戲，成功答對的參加者便可從藏「保」箱中抽取「保」物卡，把尋保店店長或店員禮品帶回家。保物卡上更印有二維碼，內含推廣優惠。富衛更特意在藏保箱安排了特別版保物卡，抽中的幸運兒將額外獲贈一張透卡，他們將可隨時隨地與尋「保」店星級店員合照。
富衛送出Ian、阿Jer及Gin Lee的紙扇、「保」物卡及特別版透卡。
試著Ian同款圍裙
參加者玩遊戲抽保物之餘，更可穿上廣告內Ian的同款圍裙，於店內與店長和店員的造型紙板合照，成為他們的「同事」。下班之後，記得到車外拍照，與三位明星打卡認證。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/限定流動車｜富衛送ian阿jer紙扇膠卡-試著ian同款圍裙-284983