集齊壽司郎、Donki及DECATHLON 網民：屯門全港最屈機

屯門遠離市區，甚至有網民比較與馬鞍山那一區為香港沙漠，但隨著人氣爆登的壽司郎已登陸屯門，今個星期又有深受港人喜愛的Donki於屯門市廣場1期開分店，然後又有盛傳MIRROR及ERROR周五現身屯門出show，連運動用品DECATHLON亦會在今個星期五一連三日於屯門進行快閃活動，相信今個星期屯門將會成為全港最繁忙的地方。
過去曾有網民出Post指出，要搞旺一個地方，必須要有3大品牌進駐，分別為壽司郎、Donki及DECATHLON。想不到今個7月，3間逆市下發圍的品牌都已經進駐了人稱有牛住的屯門。
DECATHLON 運動車玩遊戲贏禮物
剛剛於今個星期在於屯門V city開設香港第八間分店的DECATHLON，將會在今個星期23日至25日一連三天於屯門市區進行「街頭快閃運動對決」，走訪不同社區，從著名港產愛情片浪漫打卡位屯門碼頭，到屯門區現存歷史最悠久的大興邨 都有機會見到 DECATHLON 運動車，可以玩遊戲贏禮物。
想知道當日DECATHLON的運動車會停在那裏，便記得留意DECATHLON HK 官方FACEBOOK及INSTAGRAM專頁。
DECATHLON新店地址
新界屯門鄉事會路 83 號 V city M-92 舖
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