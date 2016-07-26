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電子消費券｜荃灣廣場「消費券 3重賞」 額外賺多$5,600消費券
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電子消費券｜荃灣廣場「消費券 3重賞」 額外賺多$5,600消費券
新鴻基地產旗下荃灣廣場為一眾精明消費者度身設計「消費券3重賞」，將原有$5,000電子消費券金額Triple up，實行買得多賺得更多！即日起至2021年9月26日期間，於場內消費滿指定金額即可享第一賞，最高可獲$600商場贈券達10%回贈優惠；The Point會員憑消費可享有高達5倍積分，儲積分換取更多精彩禮遇；壓軸每月「最高消費賞」，一連兩個月為每月累積最高消費金額的顧客額外送出$5,000商場贈券，記得Mark實心儀產品於荃灣廣場盡情掃貨！
第一賞：憑消費最高可享$600商場贈券 回贈達10%
由即日起，於場內使用電子貨幣消費滿港幣$2,000即可享有港幣$100指定商場贈券。為使假日更盡慶，更加推「周末賞」，滿港幣$5,000即送港幣$500指定商場贈券，相等於10%回贈優惠。贈券包括場內多個餐飲、美容、化妝、潮流服飾、運動用品等超過80個零售商戶。
第二賞：The Point會員憑消費尊享高達5倍積分
The Point會員同時可享第二賞，參加「消費券3重賞」換領獨享高達5倍積分，如消費購物滿港幣$2,000，即領取10,000積分，足以換領港幣$30新地商場電子贈券(以7,500積分換領)，精明消費賺盡多重獎賞！
壓軸賞：每月「最高消費賞」額外享港幣$5,000商場贈券
荃灣廣場特設壓軸賞，每月「最高消費賞」。由即日起連續兩個月，每月首3位累積最高消費的顧客可額外獲得港幣$5,000商場贈券，等於多賺一倍消費券，滿載而歸購盡「荃」城至抵心頭好。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/電子消費券︳荃灣廣場「消費券-3重賞」-額外賺多5600消費券-281051