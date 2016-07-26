電子消費券｜HomeSquare瘋狂折上折 超過700件電器家品低至21折 加碼再送商場禮券
全民火速登記的$5,000電子消費券首批經已發放，還在想怎樣用得其所，以最優惠的價錢買到又抵又合心意的產品？沙田HomeSquare驚喜送上「電子消費著數『家』不停」，即日起展開首輪優惠，推出瘋狂折上折，破天荒於年度盛事「香港家居折」加碼推出超過700件優惠商品，以低至21折發售，產品種類襄括電器、家俬、廚具、家品等，用Alipay HK、八達通、WeChat Pay HK或Tap&Go購物，更可以低至24折入手多個優惠套裝，最高再賞$50商場優惠券！
優惠1：超過700件商品低至21折發售
沙田HomeSquare場內超過57間零售商戶以及所有食肆均接受電子支付，而正進行得如火如荼的「香港家居折」即日起重磅推出超過700件精選優惠商品，讓大家以$5,000消費券入手低至21折產品。
優惠2：以指定電子支付平台付款 低至24折入手限量優惠組合兼贈最高$50商場優惠券
想要雙重折扣？「8月至Smart掃貨全攻略」，The Point會員以300積分及消費，即可帶走低至24折家居折優惠組合商品；Alipay HK、八達通、WeChat Pay HK或Tap&Go付款更可獲得額外獎賞，最高賞港幣$50 HomeSquare傢俬禮券。
優惠3：各大電子支付平台聯營優惠獎上獎
即日起於新地商場以WeChat Pay HK使用電子消費券累積消費滿港幣$300可獲贈港幣$20指定購物贈券；滿港幣$800則可獲贈港幣$50指定購物贈券。另外，由即日起於新地商場以八達通卡即日於指定餐飲食肆及餐飲零售商戶消費滿港幣$600，即可獲贈港幣$30新地商場電子贈券。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/電子消費券︳homesquare瘋狂折上折-超過700件電器家品低至21折-加碼再送商場禮券-281053