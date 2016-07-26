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電子消費券｜新城市廣場優惠狂賞二步曲
2 小時前
電子消費券｜新城市廣場優惠狂賞二步曲
沙田新城市廣場由7月5日起至9月30日推出「電子消費券狂賞二步曲」，讓大家可以享盡優惠、盡情Shopping！
第一步曲「登記立賞」：成功登記領取政府消費券 即免費獲200元商場消費券
由7月5日起，只要於Wechat Pay HK、Alipay HK、Tap & GO或八達通成功登記領取消費券，即可在商場免費換領100元時裝及100元美容類別三期商戶購物禮券，總值200元。
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第二步曲「2,000元雙重賞」：1,000元現金券＋4,000雙倍積分
第二步曲「2,000元雙重賞」將於8月1日登場，聚焦政府首階段派發的消費券，只要以合資格電子錢包即日消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%；而消費滿5,000元，則可獲1,500元商場購物消費券。
The Point by SHKP會員更可以500分即可預訂消費券雙倍積分Pass，立即升級獨享積分Double Up禮遇，消費2,000元便可輕鬆賺取4,000積分！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/電子消費券｜新城市廣場優惠狂賞二步曲-274284