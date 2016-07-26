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電子消費券｜朗豪坊日日有獎 每消費$300即抽$10,000商場現金禮券
1 小時前
電子消費券｜朗豪坊日日有獎 每消費$300即抽$10,000商場現金禮券
電子消費券計畫已經開始登記，朗豪坊亦將於8月起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，最高可獲得$10,000朗豪坊商場現金禮券，另外還有20,000份豐富獎品鼓勵大家消費！
LP CLUB會員以電子支付工具消費滿$300，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎代幣一個；而以4大指定電子消費券支付工具，包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK，及Tap & Go拍住賞，更可額外換領多一個抽獎代幣 (每人最多可換領10個代幣)。
顧客憑已換領代幣可以隨時隨地在朗豪坊APP內抽獎，即有機會贏取$10,000朗豪坊商場現金禮券(名額30個)、100,000會員積分(名額30個)、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機(價值$13,888)、指定朗豪坊商戶禮品，及現金券等20,000份豐富獎品，即抽即中獎！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/電子消費券｜朗豪坊日日有獎-每消費300即抽10000商場現金禮券-274500