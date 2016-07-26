電子消費券｜第二期消費券明日出爐 一田+City Super+港鐵商場優惠
電子消費券｜第二期消費券明日出爐 一田+City Super+港鐵商場優惠
$5000電子消費券計劃第二期明日發放，已成功登記$5000消費券的朋友，將獲得第二期消費券金額。只要好好計劃，絕對可以把消費券「增值」，務求用得其所，慳得更多！
第二期電子消費券商場/百貨公司優惠1：一田回贈達50%
增值1：即日累積消費滿$2,000，即可換領「$1,000優惠券」
增值2：即日單一發票購買一田現金禮券每滿$1,000，即可換領「$120超市現金優惠券」
增值3：低至4折買齊生活家品 回贈高達
(增值1及增值2不可同時使用)
另外，於星期五、六、日及公眾假期，以銀聯卡消費滿指定金額更可換取現金禮券。以銀聯卡購買百貨貨品滿$1,000或以上，可換領$100一田現金禮券。配合一田消費券增值優惠，買得更抵。
第二期電子消費券商場/百貨公司優惠2：city'super買$1,000購物券送$100電子禮券
city'super、cookedDeli及LOG-ON支援四大支付工具，包括AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。City Super集團更同時推出「消費券加碼賞」，讓顧客賺取高達$500的現金優惠。
由10月1日至10月17日，super e會員購買city’super或LOG-ON $1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈$100電子禮券，最多可享高達港幣$500獎賞。
如未登記成為super e會員，可登入https://bit.ly/2XANi2o免費登記成為會員，發掘更多禮遇。
super e會員購買city’super或LOG-ON $1,000購物禮券，即可獲贈$100電子禮券。
第二期電子消費券商場/百貨公司優惠3：港鐵商場 x AlipayHK網上商店低至1折 消費$500送$100
港鐵商場 x AlipayHK 網上商店由即日起推出第二浪獎賞優惠大放送，港鐵商場更於10月推出消費回贈，由10月1日至31日，顧客凡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶單一消費滿$2,000或以上，即可獲合共$300港鐵商場電子優惠券，共享15%回贈。
除了多個品牌及折扣商品電子優惠券外，港鐵商場於AlipayHK網上商店亦推出多款低至4折的港鐵商場電子優惠券，以及低至1折的港鐵商場餐飲食肆電子優惠券。同時，凡於港鐵商場網上商店單次消費滿$500即送$100港鐵商場電子優惠券。
詳情：https://bit.ly/3hYB5eS
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在指定商場單一消費滿$2,000或以上，即可獲合共$300港鐵商場電子優惠券。
港鐵商場 x AlipayHK 網上商店由即日起推出第二浪獎賞優惠大放送。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/電子消費券｜第二期消費券明日出爐-一田city-super港鐵商場優惠-286954